Свердловская блогерша обманула на деньги многодетную тюменку

12 января 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

Тюменка заказала у Улановой гаджеты, но ей их так и не доставили Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многодетная мать из Тюмени пожаловалась на то, что ее обманула на деньги блогерша и основательница «Уланова-бюро» из Екатеринбурга Екатерина Уланова. За помощью она обратилась к главе «Лиги безопасного интернета» и члену Общественной палаты России Екатерине Мизулиной. «В феврале 2023 года мне для работы потребовался ноутбук. Уланова выставила товар, сказав, что он прибудет через три или четыре недели. Я рискнула и взяла кредит на ноутбук. Сначала она вежливо отвечала и переносила доставку, а позже перекинула на менеджеров. Также были заказаны телефон и часы. В октябре супруг серьезно заболел, а он единственный кормилец в семье. Ему выплатили пособие в размере 14 тысяч. Как нам выживать с тремя детьми, ипотекой и кредитами? Я запросила возврат денег. Екатерина Уланова обещала все вернуть. Уже 11 января, однако нет ни товара, ни денег», — написала тюменка Мизулиной в telegram-канале. Жительница Тюмени также уточнила, что сумма ущерба составила 188 250 рублей. Мизулина сообщила, что история многодетной мамы вместе с остальными были направлены в СКР. В сентябре прошлого года начали появляться массовые жалобы россиян на «Уланова-бюро». Люди возмущались на долгую задержку оплаченных товаров. Тогда Уланова сказала, что заявления жителей городов не отражают реальную работу компании. На сторону потребителей встал Роспотребнадзор, который уже подал групповой иск к блогеру. Прокуратура требовала отправить женщину и ее мужа в СИЗО, однако их так и не заключили под стражу. Екатерина Мизулина известна многим своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она многократно составляла жалобы на различных публичных личностей. К примеру, глава «Лиги безопасного интернета» направляла иск в суд на телеведущую Анастасию Ивлееву, устроившую «голую» вечеринку в клубе «Мутабор» в Москве. После этого события знаменитости стали массово терять доходы. Однако Ивлееву и ее гостей поддержали российские адвокаты, которые отметили, что присутствующие в клубе не нарушали законодательство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многодетная мать из Тюмени пожаловалась на то, что ее обманула на деньги блогерша и основательница «Уланова-бюро» из Екатеринбурга Екатерина Уланова. За помощью она обратилась к главе «Лиги безопасного интернета» и члену Общественной палаты России Екатерине Мизулиной. «В феврале 2023 года мне для работы потребовался ноутбук. Уланова выставила товар, сказав, что он прибудет через три или четыре недели. Я рискнула и взяла кредит на ноутбук. Сначала она вежливо отвечала и переносила доставку, а позже перекинула на менеджеров. Также были заказаны телефон и часы. В октябре супруг серьезно заболел, а он единственный кормилец в семье. Ему выплатили пособие в размере 14 тысяч. Как нам выживать с тремя детьми, ипотекой и кредитами? Я запросила возврат денег. Екатерина Уланова обещала все вернуть. Уже 11 января, однако нет ни товара, ни денег», — написала тюменка Мизулиной в telegram-канале. Жительница Тюмени также уточнила, что сумма ущерба составила 188 250 рублей. Мизулина сообщила, что история многодетной мамы вместе с остальными были направлены в СКР. В сентябре прошлого года начали появляться массовые жалобы россиян на «Уланова-бюро». Люди возмущались на долгую задержку оплаченных товаров. Тогда Уланова сказала, что заявления жителей городов не отражают реальную работу компании. На сторону потребителей встал Роспотребнадзор, который уже подал групповой иск к блогеру. Прокуратура требовала отправить женщину и ее мужа в СИЗО, однако их так и не заключили под стражу. Екатерина Мизулина известна многим своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она многократно составляла жалобы на различных публичных личностей. К примеру, глава «Лиги безопасного интернета» направляла иск в суд на телеведущую Анастасию Ивлееву, устроившую «голую» вечеринку в клубе «Мутабор» в Москве. После этого события знаменитости стали массово терять доходы. Однако Ивлееву и ее гостей поддержали российские адвокаты, которые отметили, что присутствующие в клубе не нарушали законодательство.