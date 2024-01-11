Жительнице Курганской области сломали забор при уборке снега. Видео

12 января 2024 в 07:33 Размер текста - 17 +

Забор снесли при уборке снега (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Жительнице Курганской области Алене Телегиной повредили забор во время уборки дорог от снега. Об этом она рассказала в группе «Инцидент Курган» в соцсети «Вконтакте» «Добрый день! В селе Садовое проходила уборка снега. Во время нее был поврежден забор, около 20 метров», — написала Телегина. По словам женщины, она написала заявление участковому. «Надеюсь на совесть дорожных служб, что они откликнутся и восстановят забор», — отметила Телегина.

Жительнице Курганской области Алене Телегиной повредили забор во время уборки дорог от снега. Об этом она рассказала в группе «Инцидент Курган» в соцсети «Вконтакте» «Добрый день! В селе Садовое проходила уборка снега. Во время нее был поврежден забор, около 20 метров», — написала Телегина. По словам женщины, она написала заявление участковому. «Надеюсь на совесть дорожных служб, что они откликнутся и восстановят забор», — отметила Телегина.