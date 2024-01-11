11 января 2024

Жительнице Курганской области сломали забор при уборке снега. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, сугроб, снег, забор
Забор снесли при уборке снега (архивное фото) Фото:

Жительнице Курганской области Алене Телегиной повредили забор во время уборки дорог от снега. Об этом она рассказала в группе «Инцидент Курган» в соцсети «Вконтакте»

«Добрый день! В селе Садовое проходила уборка снега. Во время нее был поврежден забор, около 20 метров», — написала Телегина.

По словам женщины, она написала заявление участковому. «Надеюсь на совесть дорожных служб, что они откликнутся и восстановят забор», — отметила Телегина.

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Жительнице Курганской области Алене Телегиной повредили забор во время уборки дорог от снега. Об этом она рассказала в группе «Инцидент Курган» в соцсети «Вконтакте» «Добрый день! В селе Садовое проходила уборка снега. Во время нее был поврежден забор, около 20 метров», — написала Телегина. По словам женщины, она написала заявление участковому. «Надеюсь на совесть дорожных служб, что они откликнутся и восстановят забор», — отметила Телегина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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