Забор снесли при уборке снега (архивное фото)
Жительнице Курганской области Алене Телегиной повредили забор во время уборки дорог от снега. Об этом она рассказала в группе «Инцидент Курган» в соцсети «Вконтакте»
«Добрый день! В селе Садовое проходила уборка снега. Во время нее был поврежден забор, около 20 метров», — написала Телегина.
По словам женщины, она написала заявление участковому. «Надеюсь на совесть дорожных служб, что они откликнутся и восстановят забор», — отметила Телегина.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.