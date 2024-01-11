Свердловчане жаловались на мать, чей сын гулял босым, в службу безопасности

Жители Солнечного жаловались на мать, чей сын гулял без обуви в Екатеринбурге, в службу безопасности района (СБ). Об этом URA.RU сообщила одна из свердловчанок.
«К счастью, я не была фактическим свидетелем этого инцидента. Я лишь увидела фото [матери с босым ребенком] в [домовом] чате. Многие звонили в службу безопасности [Солнечного]», — пояснила жительница района. По ее словам, представители службы связывались с мамой ребенка. Информацию о жалобах свердловчан URA.RU подтвердили в СБ.
Женщину с босым сыном заметили вечером 11 января. По предварительным данным, мама хотела таким образом воспитать ребенка, который долго гулял с собакой. Якобы питомец замерз на прогулке. По словам очевидцев, мальчик плакал, кричал и говорил маме, что боится умереть от холода. Полицейские вызвали женщину на допрос. Ей может грозить уголовное дело, считает адвокат Дмитрий Ушаков.
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