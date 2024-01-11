Свердловчане жаловались на мать, чей сын гулял босым, в службу безопасности

12 января 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Представители службы безопасности Солнечного связывались с женщиной Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Жители Солнечного жаловались на мать, чей сын гулял без обуви в Екатеринбурге, в службу безопасности района (СБ). Об этом URA.RU сообщила одна из свердловчанок. «К счастью, я не была фактическим свидетелем этого инцидента. Я лишь увидела фото [матери с босым ребенком] в [домовом] чате. Многие звонили в службу безопасности [Солнечного]», — пояснила жительница района. По ее словам, представители службы связывались с мамой ребенка. Информацию о жалобах свердловчан URA.RU подтвердили в СБ. Женщину с босым сыном заметили вечером 11 января. По предварительным данным, мама хотела таким образом воспитать ребенка, который долго гулял с собакой. Якобы питомец замерз на прогулке. По словам очевидцев, мальчик плакал, кричал и говорил маме, что боится умереть от холода. Полицейские вызвали женщину на допрос. Ей может грозить уголовное дело, считает адвокат Дмитрий Ушаков.

Жители Солнечного жаловались на мать, чей сын гулял без обуви в Екатеринбурге, в службу безопасности района (СБ). Об этом URA.RU сообщила одна из свердловчанок. «К счастью, я не была фактическим свидетелем этого инцидента. Я лишь увидела фото [матери с босым ребенком] в [домовом] чате. Многие звонили в службу безопасности [Солнечного]», — пояснила жительница района. По ее словам, представители службы связывались с мамой ребенка. Информацию о жалобах свердловчан URA.RU подтвердили в СБ. Женщину с босым сыном заметили вечером 11 января. По предварительным данным, мама хотела таким образом воспитать ребенка, который долго гулял с собакой. Якобы питомец замерз на прогулке. По словам очевидцев, мальчик плакал, кричал и говорил маме, что боится умереть от холода. Полицейские вызвали женщину на допрос. Ей может грозить уголовное дело, считает адвокат Дмитрий Ушаков.