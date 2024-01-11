11 января 2024

Жительнице ЯНАО заплатят сто тысяч рублей за травму на работе

Пострадавшей на производстве жительнице ЯНАО выплатят компенсацию
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале работодатель заплатит пострадавшей на производстве женщине 100 тысяч рублей Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе работница ООО «Партнеры Ноябрьска» получит выплату от работодателя в размере 100 тысяч рублей из-за производственной травмы. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«По результатам расследования прокуратурой Ямальского района несчастного случая на производстве в ООО „Партнеры Ноябрьск“ установлена виновность работодателя, который нарушил требования трудового законодательства. Решением суда в пользу материального истца взыскано 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU сообщило о выплате компенсации за моральный вред детям работника, который погиб на производстве в Лабытнанги (ЯНАО). Несовершеннолетним выплатят денежную сумму в размере 3 миллионов рублей.

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В Ямало-Ненецком автономном округе работница ООО «Партнеры Ноябрьска» получит выплату от работодателя в размере 100 тысяч рублей из-за производственной травмы. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «По результатам расследования прокуратурой Ямальского района несчастного случая на производстве в ООО „Партнеры Ноябрьск“ установлена виновность работодателя, который нарушил требования трудового законодательства. Решением суда в пользу материального истца взыскано 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU сообщило о выплате компенсации за моральный вред детям работника, который погиб на производстве в Лабытнанги (ЯНАО). Несовершеннолетним выплатят денежную сумму в размере 3 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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