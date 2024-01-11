Жительнице ЯНАО заплатят сто тысяч рублей за травму на работе

В Ямало-Ненецком автономном округе работница ООО «Партнеры Ноябрьска» получит выплату от работодателя в размере 100 тысяч рублей из-за производственной травмы. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«По результатам расследования прокуратурой Ямальского района несчастного случая на производстве в ООО „Партнеры Ноябрьск“ установлена виновность работодателя, который нарушил требования трудового законодательства. Решением суда в пользу материального истца взыскано 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее URA.RU сообщило о выплате компенсации за моральный вред детям работника, который погиб на производстве в Лабытнанги (ЯНАО). Несовершеннолетним выплатят денежную сумму в размере 3 миллионов рублей.
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