28 января 2024
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Курганские чиновники хотят по-новому охранять объекты культурного наследия

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом купца Дунаева. Курган, дом купца дунаева, школа искусств 1, зодчество, орнамент
Большинство объектов культурного наследия в Курганской области охраняют по устаревшим нормам Фото:

В Курганской области большинство объектов культурного наследия охраняются по старым законам, из-за чего власти региона хотят обновить документы, чтобы была возможность лучше защитить памятники от повреждений. Данная информация размещена на портале правовой информации.

«Задача 1: формирование сведений единого государственного реестра объектов культурного наследия, предусмотренных пунктами 2,3 с. 20 ФЗ „Об объектах культурного наследия народов РФ“. Задача 2: организация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области», — указано в постановлении, размещенном на портале.

Составители документа отметили, что в регионе из 278 объектов культурного наследия, которые имеют действующие зоны охраны, только 60 соответствуют требованиям современного закона. Остальные объекты охраняются в рамках норм, установленных законодательством РСФСР. По этой причине большинство объектов не может охраняться в полном объеме, из-за чего есть риск повреждения этих памятников во время работ. Кроме того, часть объектов не имеет действующих зон охраны.

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В Курганской области большинство объектов культурного наследия охраняются по старым законам, из-за чего власти региона хотят обновить документы, чтобы была возможность лучше защитить памятники от повреждений. Данная информация размещена на портале правовой информации. «Задача 1: формирование сведений единого государственного реестра объектов культурного наследия, предусмотренных пунктами 2,3 с. 20 ФЗ „Об объектах культурного наследия народов РФ“. Задача 2: организация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области», — указано в постановлении, размещенном на портале. Составители документа отметили, что в регионе из 278 объектов культурного наследия, которые имеют действующие зоны охраны, только 60 соответствуют требованиям современного закона. Остальные объекты охраняются в рамках норм, установленных законодательством РСФСР. По этой причине большинство объектов не может охраняться в полном объеме, из-за чего есть риск повреждения этих памятников во время работ. Кроме того, часть объектов не имеет действующих зон охраны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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