Курганские чиновники хотят по-новому охранять объекты культурного наследия

В Курганской области большинство объектов культурного наследия охраняются по старым законам, из-за чего власти региона хотят обновить документы, чтобы была возможность лучше защитить памятники от повреждений. Данная информация размещена на портале правовой информации.
«Задача 1: формирование сведений единого государственного реестра объектов культурного наследия, предусмотренных пунктами 2,3 с. 20 ФЗ „Об объектах культурного наследия народов РФ“. Задача 2: организация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области», — указано в постановлении, размещенном на портале.
Составители документа отметили, что в регионе из 278 объектов культурного наследия, которые имеют действующие зоны охраны, только 60 соответствуют требованиям современного закона. Остальные объекты охраняются в рамках норм, установленных законодательством РСФСР. По этой причине большинство объектов не может охраняться в полном объеме, из-за чего есть риск повреждения этих памятников во время работ. Кроме того, часть объектов не имеет действующих зон охраны.
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