Пробки образовались в разных микрорайонах города
В Тюмени вечером 12 января водители встали в десятибалльные пробки. Информация об этом указана на сайте сервиса 2ГИС.
«Тюмень, 17:30. Пробки десять баллов из десяти», — указано на сайте сервиса.
Самый большие дорожные заторы образовались на объездной дороге, Челюскинцев, Профсоюзной, Холодильной, Мельникайте, Республики, Запольной, Монтажников, на Московском тракте. Также в пробках стоят на 50 лет ВЛКСМ, Ленина, Орджоникидзе, Максима Горького, 50 лет Октября, Западносибирской, Чаркова, Щербакова, Червишевском тракте.
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