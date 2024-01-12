В Тюмени пробки достигли десяти баллов. Скрин

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Вечер. Тюмень, автомобили, машины, пробка, автомобильная пробка, вечер, пробка автомобильная
Пробки образовались в разных микрорайонах города Фото:

В Тюмени вечером 12 января водители встали в десятибалльные пробки. Информация об этом указана на сайте сервиса 2ГИС.

«Тюмень, 17:30. Пробки десять баллов из десяти», — указано на сайте сервиса.

Самый большие дорожные заторы образовались на объездной дороге, Челюскинцев, Профсоюзной, Холодильной, Мельникайте, Республики, Запольной, Монтажников, на Московском тракте. Также в пробках стоят на 50 лет ВЛКСМ, Ленина, Орджоникидзе, Максима Горького, 50 лет Октября, Западносибирской, Чаркова, Щербакова, Червишевском тракте.

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В Тюмени вечером 12 января водители встали в десятибалльные пробки. Информация об этом указана на сайте сервиса 2ГИС. «Тюмень, 17:30. Пробки десять баллов из десяти», — указано на сайте сервиса. Самый большие дорожные заторы образовались на объездной дороге, Челюскинцев, Профсоюзной, Холодильной, Мельникайте, Республики, Запольной, Монтажников, на Московском тракте. Также в пробках стоят на 50 лет ВЛКСМ, Ленина, Орджоникидзе, Максима Горького, 50 лет Октября, Западносибирской, Чаркова, Щербакова, Червишевском тракте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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