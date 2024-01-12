В Тюмени пробки достигли десяти баллов. Скрин

12 января 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Пробки образовались в разных микрорайонах города Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени вечером 12 января водители встали в десятибалльные пробки. Информация об этом указана на сайте сервиса 2ГИС. «Тюмень, 17:30. Пробки десять баллов из десяти», — указано на сайте сервиса. Самый большие дорожные заторы образовались на объездной дороге, Челюскинцев, Профсоюзной, Холодильной, Мельникайте, Республики, Запольной, Монтажников, на Московском тракте. Также в пробках стоят на 50 лет ВЛКСМ, Ленина, Орджоникидзе, Максима Горького, 50 лет Октября, Западносибирской, Чаркова, Щербакова, Червишевском тракте. Скрин: 2ГИС

В Тюмени вечером 12 января водители встали в десятибалльные пробки. Информация об этом указана на сайте сервиса 2ГИС. «Тюмень, 17:30. Пробки десять баллов из десяти», — указано на сайте сервиса. Самый большие дорожные заторы образовались на объездной дороге, Челюскинцев, Профсоюзной, Холодильной, Мельникайте, Республики, Запольной, Монтажников, на Московском тракте. Также в пробках стоят на 50 лет ВЛКСМ, Ленина, Орджоникидзе, Максима Горького, 50 лет Октября, Западносибирской, Чаркова, Щербакова, Червишевском тракте.