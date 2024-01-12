В курганской больнице отказались помочь ребенку с батарейкой в носу

12 января 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Четырехлетнему ребенку потребовалась помощь врачей из-за батарейки, застрявшей в носу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской детской больнице им. Красного креста отказались помочь ребенку с батарейкой в носу, которого родители привезли ночью из Половинского округа. Семью отправили в Курганскую БСМП, но и там помощи пришлось ждать до утра. Об этом бабушка ребенка написал в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «Мой 4-летний внук затолкал себе в нос маленькую круглую батарейку. Это случилось 6 января, в 11 вечера мне позвонила дочь, сказала, что случилось. Мы быстренько завели машину и повезли ребенка на скорую в село Половинное. Там побоялись что-то предпринимать, написали нам направление в город, в Красный Крест. Мы приехали в нашу областную детскую больницу (им. Красного креста), ребенка даже не осмотрели, а ведь мы привезли его за сотню километров. У него вовсю уже бежала слизь от окисляющейся батарейки. Нас отправили, не глядя, в 1-ую городскую», — написала Светлана Метлицкая в группе «Инцидент Курган» во «ВКонтакте». В БСМП, по словам автора, врачи хотели отправить ребенка обратно в Красный крест. Дежурный врач попробовал вытащить предмет из носа, но не получилось. Врач предложил подождать заведующего отделением до девять часов утра. У ребенка началось кровотечение, родственники запаниковали. «Мало того нас выгоняют из отделения на улицу, говорят, что вам здесь не гостиница! А куда идти, ведь мы из района, ночь, на улице мороз? Ребенка трясти, батарейка все больше окисляется. Впоследствии нам помощь оказали только в девять часов утра, без наркоза, без всякого обезболивания. Так и должно быть?» — возмущается автор поста. Метлицкая утонила URA.RU, что направила жалобу через форму обращений на сайте депздрава. Ответ не поступал. URA.RU направило в департамент здравоохранения Курганской области запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, а также указать, в какое медицинское учреждение следует обращаться в подобных случаях с маленькими детьми. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской детской больнице им. Красного креста отказались помочь ребенку с батарейкой в носу, которого родители привезли ночью из Половинского округа. Семью отправили в Курганскую БСМП, но и там помощи пришлось ждать до утра. Об этом бабушка ребенка написал в курганском паблике соцсети «ВКонтакте». «Мой 4-летний внук затолкал себе в нос маленькую круглую батарейку. Это случилось 6 января, в 11 вечера мне позвонила дочь, сказала, что случилось. Мы быстренько завели машину и повезли ребенка на скорую в село Половинное. Там побоялись что-то предпринимать, написали нам направление в город, в Красный Крест. Мы приехали в нашу областную детскую больницу (им. Красного креста), ребенка даже не осмотрели, а ведь мы привезли его за сотню километров. У него вовсю уже бежала слизь от окисляющейся батарейки. Нас отправили, не глядя, в 1-ую городскую», — написала Светлана Метлицкая в группе «Инцидент Курган» во «ВКонтакте». В БСМП, по словам автора, врачи хотели отправить ребенка обратно в Красный крест. Дежурный врач попробовал вытащить предмет из носа, но не получилось. Врач предложил подождать заведующего отделением до девять часов утра. У ребенка началось кровотечение, родственники запаниковали. «Мало того нас выгоняют из отделения на улицу, говорят, что вам здесь не гостиница! А куда идти, ведь мы из района, ночь, на улице мороз? Ребенка трясти, батарейка все больше окисляется. Впоследствии нам помощь оказали только в девять часов утра, без наркоза, без всякого обезболивания. Так и должно быть?» — возмущается автор поста. Метлицкая утонила URA.RU, что направила жалобу через форму обращений на сайте депздрава. Ответ не поступал. URA.RU направило в департамент здравоохранения Курганской области запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, а также указать, в какое медицинское учреждение следует обращаться в подобных случаях с маленькими детьми. Ответ ожидается.