В Екатеринбурге зарезанная девочка до гибели выясняла, как безболезненно умереть

В Екатеринбурге школьница Алена (имя изменено), которую, предположительно, зарезал друг, за неделю до трагедии интересовалась у знакомой способами безболезненной смерти. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказала подруга погибшей.
«Помню, что за неделю до смерти Алена спрашивала у меня, как можно умереть быстро и безболезненно. Естественно, что я не смогла ей „помочь“ тогда. Я узнавала, что у нее случилось, но она не рассказывала», — пояснила знакомая. Она считает, что трагедия могла произойти, потому что друг сильно ревновал Алену.
О двойном убийстве в Железнодорожном районе Екатеринбурга стало известно 14 ноября 2023 года. Подозреваемым стал 16-летний парень. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Однако в СК утверждают, что мотивом убийства является кража денег (после ЧП он своровал банковскую карточку женщины).
Школьнику выдвинули обвинение. Он находится под стражей. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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