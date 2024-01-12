В Екатеринбурге зарезанная девочка до гибели выясняла, как безболезненно умереть

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Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , класс, школьники, школьница
Трагедия произошла в ноябре 2023 года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге школьница Алена (имя изменено), которую, предположительно, зарезал друг, за неделю до трагедии интересовалась у знакомой способами безболезненной смерти. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказала подруга погибшей.

«Помню, что за неделю до смерти Алена спрашивала у меня, как можно умереть быстро и безболезненно. Естественно, что я не смогла ей „помочь“ тогда. Я узнавала, что у нее случилось, но она не рассказывала», — пояснила знакомая. Она считает, что трагедия могла произойти, потому что друг сильно ревновал Алену.

О двойном убийстве в Железнодорожном районе Екатеринбурга стало известно 14 ноября 2023 года. Подозреваемым стал 16-летний парень. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Однако в СК утверждают, что мотивом убийства является кража денег (после ЧП он своровал банковскую карточку женщины).

Школьнику выдвинули обвинение. Он находится под стражей. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге школьница Алена (имя изменено), которую, предположительно, зарезал друг, за неделю до трагедии интересовалась у знакомой способами безболезненной смерти. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказала подруга погибшей. «Помню, что за неделю до смерти Алена спрашивала у меня, как можно умереть быстро и безболезненно. Естественно, что я не смогла ей „помочь“ тогда. Я узнавала, что у нее случилось, но она не рассказывала», — пояснила знакомая. Она считает, что трагедия могла произойти, потому что друг сильно ревновал Алену. О двойном убийстве в Железнодорожном районе Екатеринбурга стало известно 14 ноября 2023 года. Подозреваемым стал 16-летний парень. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Однако в СК утверждают, что мотивом убийства является кража денег (после ЧП он своровал банковскую карточку женщины). Школьнику выдвинули обвинение. Он находится под стражей. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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