Мэра и бизнесмена из Троицка оставили в СИЗО

Александр Виноградов (на фото) и Дмитрий Виноградов пробудут в СИЗО минимум до середины февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова

Мэра Троицка (Челябинская область) Александра Виноградова и местного бизнесмена Дмитрия Виноградова, обвиняемых в коррупции, оставили в СИЗО. Об этом URA.RU 15 января сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Областной суд 15 января рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Александра и Дмитрия Виноградовых. С учетом позиции прокурора суд не стал менять постановление Центрального райсуда Челябинска, которым им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 февраля», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Виноградова-мэра задержали утром 13 декабря. В это же время сотрудники УФСБ по региону пришли за Виноградовым-бизнесменом. Градоначальника обвинили в получении взятки от коммерсанта. По версии следствия, взятка была предоставлена в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей. Посредником выступил местный житель Борис Спиридонов, который, по слухам, сейчас активно дает показания на городских VIP-ов.

Обвинения в коррупции Виноградову-мэру были предъявлены почти сразу же после оправдания по делу о превышении должностных полномочий. Тогда его признали невиновным и дали право на реабилитацию. Градоначальник подал иск к Минфину РФ на 10 млн рублей в качестве компенсации за уголовное преследование. Однако вместо выплат получил еще одну «уголовку». В мэрии города назвали новое уголовное дело в отношении главы местью со стороны силовиков.