14 января 2024

Главного свердловского десантника признали негодным для СВО

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День ВДВ. Екатеринбург , десантники, тетерин евгений, голубые береты
Евгений Тетерин получил боевое ранение на фронте (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина, которого обвиняют во взятке, признали негодным к военной службе. Об этом рассказал URA.RU его адвокат Дмитрий Бушухин. По этой причине десантник может не вернуться на СВО.

Боевые задачи Тетерин выполнял в составе штурмовой группы. «Возможно, Евгений Павлович вернется на фронт, но уже в другом статусе», — отметил Бушухин. На СВО Тетерин получил ранение, поэтому сейчас проходит курс реабилитации. Рассказывать подробности десантник отказался, сославшись на запрет командования.

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Уголовное дело против Тетерина началось в 2021 году. По версии следствия, он передал сотруднику Федеральной налоговой службы около 13 млн рублей, чтобы чиновники закрыли глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Десантника отправили в СИЗО, но потом перевели под домашний арест.

В 2022-м он отправился на спецоперацию. Процесс по его делу был приостановлен. 15 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продолжил рассматривать дело. Тетерин участвовал в заседании. На нем Бушухин отметил, что подсудимый не намерен скрываться от суда.

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Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина, которого обвиняют во взятке, признали негодным к военной службе. Об этом рассказал URA.RU его адвокат Дмитрий Бушухин. По этой причине десантник может не вернуться на СВО. Боевые задачи Тетерин выполнял в составе штурмовой группы. «Возможно, Евгений Павлович вернется на фронт, но уже в другом статусе», — отметил Бушухин. На СВО Тетерин получил ранение, поэтому сейчас проходит курс реабилитации. Рассказывать подробности десантник отказался, сославшись на запрет командования. Уголовное дело против Тетерина началось в 2021 году. По версии следствия, он передал сотруднику Федеральной налоговой службы около 13 млн рублей, чтобы чиновники закрыли глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Десантника отправили в СИЗО, но потом перевели под домашний арест. В 2022-м он отправился на спецоперацию. Процесс по его делу был приостановлен. 15 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продолжил рассматривать дело. Тетерин участвовал в заседании. На нем Бушухин отметил, что подсудимый не намерен скрываться от суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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