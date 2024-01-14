Главного свердловского десантника признали негодным для СВО

15 января 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Евгений Тетерин получил боевое ранение на фронте (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина, которого обвиняют во взятке, признали негодным к военной службе. Об этом рассказал URA.RU его адвокат Дмитрий Бушухин. По этой причине десантник может не вернуться на СВО. Боевые задачи Тетерин выполнял в составе штурмовой группы. «Возможно, Евгений Павлович вернется на фронт, но уже в другом статусе», — отметил Бушухин. На СВО Тетерин получил ранение, поэтому сейчас проходит курс реабилитации. Рассказывать подробности десантник отказался, сославшись на запрет командования. Новость по теме Главного свердловского десантника, обвиняемого во взятке, повысили в звании Уголовное дело против Тетерина началось в 2021 году. По версии следствия, он передал сотруднику Федеральной налоговой службы около 13 млн рублей, чтобы чиновники закрыли глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Десантника отправили в СИЗО, но потом перевели под домашний арест. В 2022-м он отправился на спецоперацию. Процесс по его делу был приостановлен. 15 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продолжил рассматривать дело. Тетерин участвовал в заседании. На нем Бушухин отметил, что подсудимый не намерен скрываться от суда.

Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина, которого обвиняют во взятке, признали негодным к военной службе. Об этом рассказал URA.RU его адвокат Дмитрий Бушухин. По этой причине десантник может не вернуться на СВО. Боевые задачи Тетерин выполнял в составе штурмовой группы. «Возможно, Евгений Павлович вернется на фронт, но уже в другом статусе», — отметил Бушухин. На СВО Тетерин получил ранение, поэтому сейчас проходит курс реабилитации. Рассказывать подробности десантник отказался, сославшись на запрет командования. Уголовное дело против Тетерина началось в 2021 году. По версии следствия, он передал сотруднику Федеральной налоговой службы около 13 млн рублей, чтобы чиновники закрыли глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Десантника отправили в СИЗО, но потом перевели под домашний арест. В 2022-м он отправился на спецоперацию. Процесс по его делу был приостановлен. 15 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продолжил рассматривать дело. Тетерин участвовал в заседании. На нем Бушухин отметил, что подсудимый не намерен скрываться от суда.