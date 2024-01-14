14 января 2024

В ЯНАО кассиры крупной торговой сети обманывают покупателей

В Надыме работники «Пятерочки» нарушают правила работы на кассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Финалисты конкурса красоты в Сима-ленде. Екатеринбург, касса
В Надыме посетители «Пятерочки» переплачивают за продукты Фото:

По словам жителей Надыма (ЯНАО), в магазинах «Пятерочка» обманывают покупателей — несколько раз пробивают один и тот же товар, добавляют в чек лишние продукты. Об этом горожане сообщили в социальной сети.

«Будьте внимательны, отовариваясь в „Пятерочке“ в ТЦ „Амикан“. Вчера вечером мне пробили товар, который, я не покупал, и сумма, как видите, немаленькая, еще и дважды пробили. Расплатился картой, чек посмотрел только дома, когда увидел, какое большое списание было», — написала житель города в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

Салехардцы отметили, что это не единичный случай. «На днях такая же ерунда была в „Пятерочке“ (СГД). Пригласили администратора, которая сослалась на техническую ошибку и сделала возврат, пока, правда, не вернули 500 рублей», — рассказала Евгения Маковеева. «Был случай, сдачу с 5000 давали два раза, кассир на 1000 обманула. Пока камеры не подняли, вину не признала. А еще там женщина-пенсионер стояла и ругалась с ними — три раза одно молоко пробили», — поделилась Светлана Александровна.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в X5 Retail Group («Пятерочка»). На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщило о нехватке продуктов в поселке Харп (ЯНАО). Ямальцы рассказали, что в магазин «Магнит» перестали завозить овощи и фрукты, а также молочную и мясную продукцию.

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По словам жителей Надыма (ЯНАО), в магазинах «Пятерочка» обманывают покупателей — несколько раз пробивают один и тот же товар, добавляют в чек лишние продукты. Об этом горожане сообщили в социальной сети. «Будьте внимательны, отовариваясь в „Пятерочке“ в ТЦ „Амикан“. Вчера вечером мне пробили товар, который, я не покупал, и сумма, как видите, немаленькая, еще и дважды пробили. Расплатился картой, чек посмотрел только дома, когда увидел, какое большое списание было», — написала житель города в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Салехардцы отметили, что это не единичный случай. «На днях такая же ерунда была в „Пятерочке“ (СГД). Пригласили администратора, которая сослалась на техническую ошибку и сделала возврат, пока, правда, не вернули 500 рублей», — рассказала Евгения Маковеева. «Был случай, сдачу с 5000 давали два раза, кассир на 1000 обманула. Пока камеры не подняли, вину не признала. А еще там женщина-пенсионер стояла и ругалась с ними — три раза одно молоко пробили», — поделилась Светлана Александровна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в X5 Retail Group («Пятерочка»). На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщило о нехватке продуктов в поселке Харп (ЯНАО). Ямальцы рассказали, что в магазин «Магнит» перестали завозить овощи и фрукты, а также молочную и мясную продукцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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