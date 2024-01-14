В ЯНАО кассиры крупной торговой сети обманывают покупателей

В Надыме работники «Пятерочки» нарушают правила работы на кассе

В Надыме посетители «Пятерочки» переплачивают за продукты Фото: Размик Закарян © URA.RU

По словам жителей Надыма (ЯНАО), в магазинах «Пятерочка» обманывают покупателей — несколько раз пробивают один и тот же товар, добавляют в чек лишние продукты. Об этом горожане сообщили в социальной сети.

«Будьте внимательны, отовариваясь в „Пятерочке“ в ТЦ „Амикан“. Вчера вечером мне пробили товар, который, я не покупал, и сумма, как видите, немаленькая, еще и дважды пробили. Расплатился картой, чек посмотрел только дома, когда увидел, какое большое списание было», — написала житель города в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

Салехардцы отметили, что это не единичный случай. «На днях такая же ерунда была в „Пятерочке“ (СГД). Пригласили администратора, которая сослалась на техническую ошибку и сделала возврат, пока, правда, не вернули 500 рублей», — рассказала Евгения Маковеева. «Был случай, сдачу с 5000 давали два раза, кассир на 1000 обманула. Пока камеры не подняли, вину не признала. А еще там женщина-пенсионер стояла и ругалась с ними — три раза одно молоко пробили», — поделилась Светлана Александровна.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в X5 Retail Group («Пятерочка»). На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщило о нехватке продуктов в поселке Харп (ЯНАО). Ямальцы рассказали, что в магазин «Магнит» перестали завозить овощи и фрукты, а также молочную и мясную продукцию.