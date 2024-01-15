Под Тюменью сгорел дом политического активиста Святослава Пинигина. Фото

15 января 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Сигнал о пожаре в поселке Боровском поступил в МЧС 13 января Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Боровском (Тюменский район Тюменской области) сгорел строящийся частный дом политического активиста Святослава Пинигина. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Пинигин неоднократно критиковал работу местных чиновников, проводил митинги и выступал с критикой проекта комплексного развития территории (КРТ) Тюмени. «В нашу семью пришла беда. Не просто пришла, а влетела неожиданно так, что даже еще осознать не можем, что произошло. У нас сгорел наш дом, наша мечта, которую мы не просто тихонько лелеяли, а планомерно реализовывали. Все свободное время я старался проводить там и делать что-нибудь самостоятельно. К этому же приучал своих детей. Последние 11 лет, в час по чайной ложке, но процесс шел. Постепенно делали дом для нашей большой семьи реальностью. Вчера он сгорел. Причем сгорел без какой-либо причины. В доме не было отопления, в доме не была подключена электропроводка», — написал Пинигин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он предположил, что причиной пожара мог стать поджог. В региональном управлении МЧС по Тюменской области отметили, что ведомством устанавливаются обстоятельства, которые привели к возгоранию. «Пожар ликвидирован на общей площади 190 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На тушение привлекались 31 человек личного состава, шесть единиц основной и три единицы специальной техники подразделений 32-го пожарно-спасательного отряда и противопожарной службы Тюменской области. Причина происшествия устанавливается», — указано в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по Тюменской области. Пожар в частном доме активиста произошел 13 января Telegram-канал ГУ МЧС России по Тюменской области: https://t.me/MCHSTYUMEN72 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Боровском (Тюменский район Тюменской области) сгорел строящийся частный дом политического активиста Святослава Пинигина. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Пинигин неоднократно критиковал работу местных чиновников, проводил митинги и выступал с критикой проекта комплексного развития территории (КРТ) Тюмени. «В нашу семью пришла беда. Не просто пришла, а влетела неожиданно так, что даже еще осознать не можем, что произошло. У нас сгорел наш дом, наша мечта, которую мы не просто тихонько лелеяли, а планомерно реализовывали. Все свободное время я старался проводить там и делать что-нибудь самостоятельно. К этому же приучал своих детей. Последние 11 лет, в час по чайной ложке, но процесс шел. Постепенно делали дом для нашей большой семьи реальностью. Вчера он сгорел. Причем сгорел без какой-либо причины. В доме не было отопления, в доме не была подключена электропроводка», — написал Пинигин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он предположил, что причиной пожара мог стать поджог. В региональном управлении МЧС по Тюменской области отметили, что ведомством устанавливаются обстоятельства, которые привели к возгоранию. «Пожар ликвидирован на общей площади 190 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На тушение привлекались 31 человек личного состава, шесть единиц основной и три единицы специальной техники подразделений 32-го пожарно-спасательного отряда и противопожарной службы Тюменской области. Причина происшествия устанавливается», — указано в официальном telegram-канале ГУ МЧС России по Тюменской области.