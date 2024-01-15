В Курганской области загорелся «Метрополис». Видео

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Город. Курган, метрополис, торговая сеть метрополис
Пожар произошел в техническом помещении магазина «Метрополис» Фото:

В селе Звериноголовском Курганской области загорелся магазин «Метрополис». Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Горит „Метрополис“. Загорелось около 19:00, сейчас уже дотушивают», — рассказал читатель.

В группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео с пожаром. В комментариях под ним Центр управления регионом со ссылкой на ГУ МЧС России по Курганской области сообщил, что произошло возгорание технического помещения. Огонь не распространился на торговый зал и складское помещение. В тушении задействованы восемь человек личного состава и три единицы техники, пострадавших нет.

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В селе Звериноголовском Курганской области загорелся магазин «Метрополис». Об этом URA.RU сообщил читатель. «Горит „Метрополис“. Загорелось около 19:00, сейчас уже дотушивают», — рассказал читатель. В группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео с пожаром. В комментариях под ним Центр управления регионом со ссылкой на ГУ МЧС России по Курганской области сообщил, что произошло возгорание технического помещения. Огонь не распространился на торговый зал и складское помещение. В тушении задействованы восемь человек личного состава и три единицы техники, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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