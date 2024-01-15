Пожар произошел в техническом помещении магазина «Метрополис»
В селе Звериноголовском Курганской области загорелся магазин «Метрополис». Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Горит „Метрополис“. Загорелось около 19:00, сейчас уже дотушивают», — рассказал читатель.
В группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео с пожаром. В комментариях под ним Центр управления регионом со ссылкой на ГУ МЧС России по Курганской области сообщил, что произошло возгорание технического помещения. Огонь не распространился на торговый зал и складское помещение. В тушении задействованы восемь человек личного состава и три единицы техники, пострадавших нет.
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