В Курганской области загорелся «Метрополис». Видео

15 января 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в техническом помещении магазина «Метрополис» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Звериноголовском Курганской области загорелся магазин «Метрополис». Об этом URA.RU сообщил читатель. «Горит „Метрополис“. Загорелось около 19:00, сейчас уже дотушивают», — рассказал читатель. В группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео с пожаром. В комментариях под ним Центр управления регионом со ссылкой на ГУ МЧС России по Курганской области сообщил, что произошло возгорание технического помещения. Огонь не распространился на торговый зал и складское помещение. В тушении задействованы восемь человек личного состава и три единицы техники, пострадавших нет.

В селе Звериноголовском Курганской области загорелся магазин «Метрополис». Об этом URA.RU сообщил читатель. «Горит „Метрополис“. Загорелось около 19:00, сейчас уже дотушивают», — рассказал читатель. В группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео с пожаром. В комментариях под ним Центр управления регионом со ссылкой на ГУ МЧС России по Курганской области сообщил, что произошло возгорание технического помещения. Огонь не распространился на торговый зал и складское помещение. В тушении задействованы восемь человек личного состава и три единицы техники, пострадавших нет.