Премии мэра курганского города не дают покоя прокуратуре

16 января 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Межрайонные прокуроры Шадринска будут обжаловать назначение премий мэру Антону Мокану в кассационном суде Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуроры Шадринска (Курганская область) несмотря на проигранные суды, продолжают настаивать на отмене премии главе города Антону Мокану в размере 172 тысяч рублей. Они считают незаконным то, что мэр подписывал назначение вознаграждения себе самостоятельно, после того, как гордума утверждала выделение этих средств и планируют обжаловать решения курганских судов в кассационном суде Челябинска. Об этом URA.RU рассказал депутат шадринской гордумы Александр Бухаров. «Никаких документов о том, за что дается премия не предоставили при обсуждении этого вопроса. Премия не обоснована ни документами, ни отчетами. Кто определяет сумму? Прокуратура запрашивала есть ли решения о премии в правительстве области на этот счет, выяснилось, что нет. Она не согласилась с решениями местных судов и пошла в кассационную инстанцию», — заявил Бухаров. Он и его помощник, общественник Александр Андрюков, предоставивший URA.RU информацию по теме считают, что данные средства были направлены на сбалансирование бюджета города. Также Бухаров заявил, что в конце декабря он отправил обращение в прокуратуру по новой премии Мокана в размере 517,5 тысяч рублей, которую также согласовали депутаты гордумы Шадринска. Он считает данную премию также незаконной, потому что проходила по аналогичной процедуре и была подписана мэром самостоятельно. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу прокуратуры Курганской области. Ответ на него ожидается. В пресс-службе мэрии Шадринска ответили, что администрация города придерживается решения суда и отметили, что «никаких официальных заявлений прокуратуры» в мэрию не поступало. Ранее сообщалось, что гордума Шадринска приняла решение поощрить главу города Антона Мокана премией в 172 тысячи рублей в конце 2022 года. Представители ведомства пытались оспорить решение депутатов: сначала в думе, затем — в городском и областном судах, но иск остался без удовлетворения. Также URA.RU писало, что депутаты шадринской гордумы поддержали решение выдать мэру Антону Мокану по итогам работы в 2023 году премию в размере 517,5 тысячи рублей. Обновлено в 17:43 по уральскому времени:



В пресс-службе прокуратуры Курганской области ответили на запрос URA.RU. «Решение будет принято после ознакомления с судебным определением», — сообщили представители ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуроры Шадринска (Курганская область) несмотря на проигранные суды, продолжают настаивать на отмене премии главе города Антону Мокану в размере 172 тысяч рублей. Они считают незаконным то, что мэр подписывал назначение вознаграждения себе самостоятельно, после того, как гордума утверждала выделение этих средств и планируют обжаловать решения курганских судов в кассационном суде Челябинска. Об этом URA.RU рассказал депутат шадринской гордумы Александр Бухаров. «Никаких документов о том, за что дается премия не предоставили при обсуждении этого вопроса. Премия не обоснована ни документами, ни отчетами. Кто определяет сумму? Прокуратура запрашивала есть ли решения о премии в правительстве области на этот счет, выяснилось, что нет. Она не согласилась с решениями местных судов и пошла в кассационную инстанцию», — заявил Бухаров. Он и его помощник, общественник Александр Андрюков, предоставивший URA.RU информацию по теме считают, что данные средства были направлены на сбалансирование бюджета города. Также Бухаров заявил, что в конце декабря он отправил обращение в прокуратуру по новой премии Мокана в размере 517,5 тысяч рублей, которую также согласовали депутаты гордумы Шадринска. Он считает данную премию также незаконной, потому что проходила по аналогичной процедуре и была подписана мэром самостоятельно. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу прокуратуры Курганской области. Ответ на него ожидается. В пресс-службе мэрии Шадринска ответили, что администрация города придерживается решения суда и отметили, что «никаких официальных заявлений прокуратуры» в мэрию не поступало. Ранее сообщалось, что гордума Шадринска приняла решение поощрить главу города Антона Мокана премией в 172 тысячи рублей в конце 2022 года. Представители ведомства пытались оспорить решение депутатов: сначала в думе, затем — в городском и областном судах, но иск остался без удовлетворения. Также URA.RU писало, что депутаты шадринской гордумы поддержали решение выдать мэру Антону Мокану по итогам работы в 2023 году премию в размере 517,5 тысячи рублей. Обновлено в 17:43 по уральскому времени: В пресс-службе прокуратуры Курганской области ответили на запрос URA.RU. «Решение будет принято после ознакомления с судебным определением», — сообщили представители ведомства.