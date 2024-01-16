Сенатор рассказал, почему Vacio должен служить

Сенатор Перминов: служба в армии для Vacio не наказание

16 января 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Служба в армии не является наказанием для провинившихся граждан, а долг каждого мужчины. Более того она несет воспитательную функцию. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Омской области, Герой РФ Дмитрий Перминов, комментируя ситуацию с рэпером Vacio (Николай Васильев), который получил повестку после «голой вечеринки». «Еще в Советском Союзе была поговорка: армия — это школа жизни. Я полностью с этим согласен. Она мне очень многое в жизни дала. Это и знакомство с сослуживцами, я ставлю в пример наших офицеров в разведке, под командованием которых мы прошли не одну горячую точку. Сегодня закалка и опыт, который я приобрел, мне помогают. Конечно же, такие люди [как Vacio] обязаны служить и подлежат призыву, если у них нет ограничений по здоровью, учебе и другим причинам. Это не наказание, а долг и обязанность граждан. Об этом прописано в Конституции, в Федеральном законе „О воинской обязанности и военной службе“ и других официальных документах», — сказал Дмитрий Перминов. Сенатор напомнил, что сейчас служба в армии не предполагает участия в боевых действиях. «На сегодняшний день срочная служба длится лишь год. Этих людей не направляют в горячие точки. Я служил в другое время и был направлен участвовать в боевых действиях. Уже тогда к нам приходили офицеры со штаба и говорили, что если у нас есть обстоятельства, например, семейные, то мы можем написать рапорт, и нас не направят. Никто так не поступил», — отметил собеседник агентства. Рэпера Vacio арестовали из-за участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Суд постановил посадить его сначала на 15 суток, потом на 10 по статье за мелкое хулиганство, поскольку из одежды на нем был только носок. Также был выписан штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России). После освобождения из спецприемника Vacio был направлен в военкомат. Повестку также вручили вокалисту группы «Щенки» Максиму Моисееву, который на своем концерте выступал практически обнаженным. Прямо в аэропорту такой же документ получил блогер и певец Иван Минаев (Xolidayboy). Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призывала отменить тур певца, а также отправить в качестве наказания на срочную службу тикток-блогера Даню Милохина. По ее словам, находясь за границей он плохо отзывался о россиянах. Повестку отправили по месту его прописки в Анапе.