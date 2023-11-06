Блогер и певец Иван Минаев, который в «Тиктоке» известен под ником Xolidayboy, получил в повестку в военкомат во время тура. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Xolidayboy вручили повестку в военкомат в аэропорту Минеральных Вод во время его гастролей по Ставропольскому краю», — передает канал. До этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призывала отменить тур певца.
Мизулина обратилась в правоохранительные органы из-за двух видео, на которых Xolidayboy говорит, что он украинец, хотя родился в Севастополе. Также Минаев высказывался на тему воссоединения Крыма с Россией. Продюсер Минаева Ульяна Почеко уверяет, что эти видеоролики были записаны еще до спецоперации.
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