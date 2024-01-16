16 января 2024

В ЯНАО угрожали ножом памятнику «Защитникам Донбасса». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны маршала Советского Союза Дмитрия Язова на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Москва, скульптура, гвоздики, цветы, мемориал, памятник воинам афганцам
В Надыме неизвестный выпивший мужчина угрожал пластиковым ножом памятнику Фото:

В Надыме (ЯНАО) неизвестный выпивший мужчина угрожал пластиковым ножом бронзовой скульптуре «Защитникам Донбасса». За обращение к монументу со словами «отдай ребенка, у меня нож» один из подозреваемых задержан. Видео было опубликовано в соцсетях в группе «Злой и добрый надымчанин», но в настоящее время удалено.

На коротком видеоролике нетрезвый мужчина держит в одной руке телефон, а в другой — пластиковый нож и обращается к монументу со словами: «Отдай ребенка, у меня нож». Один из подозреваемых задержан, сотрудники уголовного розыска провели беседу. Противоправных действий полиция не нашла, сообщалось в удаленной публикации.

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В Надыме (ЯНАО) неизвестный выпивший мужчина угрожал пластиковым ножом бронзовой скульптуре «Защитникам Донбасса». За обращение к монументу со словами «отдай ребенка, у меня нож» один из подозреваемых задержан. Видео было опубликовано в соцсетях в группе «Злой и добрый надымчанин», но в настоящее время удалено. На коротком видеоролике нетрезвый мужчина держит в одной руке телефон, а в другой — пластиковый нож и обращается к монументу со словами: «Отдай ребенка, у меня нож». Один из подозреваемых задержан, сотрудники уголовного розыска провели беседу. Противоправных действий полиция не нашла, сообщалось в удаленной публикации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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