В ЯНАО угрожали ножом памятнику «Защитникам Донбасса». Видео

17 января 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

В Надыме неизвестный выпивший мужчина угрожал пластиковым ножом памятнику Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Надыме (ЯНАО) неизвестный выпивший мужчина угрожал пластиковым ножом бронзовой скульптуре «Защитникам Донбасса». За обращение к монументу со словами «отдай ребенка, у меня нож» один из подозреваемых задержан. Видео было опубликовано в соцсетях в группе «Злой и добрый надымчанин», но в настоящее время удалено. На коротком видеоролике нетрезвый мужчина держит в одной руке телефон, а в другой — пластиковый нож и обращается к монументу со словами: «Отдай ребенка, у меня нож». Один из подозреваемых задержан, сотрудники уголовного розыска провели беседу. Противоправных действий полиция не нашла, сообщалось в удаленной публикации.

В Надыме (ЯНАО) неизвестный выпивший мужчина угрожал пластиковым ножом бронзовой скульптуре «Защитникам Донбасса». За обращение к монументу со словами «отдай ребенка, у меня нож» один из подозреваемых задержан. Видео было опубликовано в соцсетях в группе «Злой и добрый надымчанин», но в настоящее время удалено. На коротком видеоролике нетрезвый мужчина держит в одной руке телефон, а в другой — пластиковый нож и обращается к монументу со словами: «Отдай ребенка, у меня нож». Один из подозреваемых задержан, сотрудники уголовного розыска провели беседу. Противоправных действий полиция не нашла, сообщалось в удаленной публикации.