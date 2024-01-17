Происшествия ДТП В ЯНАО медики борются за жизнь четвертой участницы смертельного ДТП. Инсайд 18 января 2024 в 15:28 Размер текста - 17 + В больнице Муравленко медики борются за жизнь пострадавшей в ДТП девушки Фото: Анна Майорова © URA.RU В ЯНАО на трассе «Сургут — Салехард» 18 января произошло ДТП, в котором погибло три человека. Четвертая пострадавшая была доставлена в больницу Муравленко, где за ее жизнь борются врачи, сообщил URA.RU источник, близкий к медицинским кругам. «Пострадавшая девушка находится в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное. Прогнозы делать пока рано», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. В столкновении со снегоуборочной техникой погибло двое мужчин и женщина. Все четверо, и погибшие и пострадавшая, жители Губкинского. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного департамента здравоохранения с целью уточнить информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Первое в этом году смертельное ДТП в ЯНАО произошло недалеко от Муравленко ночью 18 января. По предварительным данным причиной ДТП стало то, что водитель Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди автогрейдера. Расследование обстоятельств происшествия находится на контроле прокуратуры. В ЯНАО на трассе «Сургут — Салехард» 18 января произошло ДТП, в котором погибло три человека. Четвертая пострадавшая была доставлена в больницу Муравленко, где за ее жизнь борются врачи, сообщил URA.RU источник, близкий к медицинским кругам. «Пострадавшая девушка находится в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное. Прогнозы делать пока рано», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. В столкновении со снегоуборочной техникой погибло двое мужчин и женщина. Все четверо, и погибшие и пострадавшая, жители Губкинского. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного департамента здравоохранения с целью уточнить информацию. На момент публикации новости ответ не получен. Первое в этом году смертельное ДТП в ЯНАО произошло недалеко от Муравленко ночью 18 января. По предварительным данным причиной ДТП стало то, что водитель Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди автогрейдера. Расследование обстоятельств происшествия находится на контроле прокуратуры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям