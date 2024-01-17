Банкротство ямальской компании «Северный ветер» вновь приостановлено

18 января 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

ФНС просила Арбитражный суд ЯНАО признать должника банкротом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Очередное исковое заявление Федеральной налоговой службы России в отношении строительной компании из Ноябрьска «Северный ветер» оставлено без движения. ФНС просила признать должника банкротом. Сумма исковых требований — почти 417 млн рублей, следует из данных картотеки дел Арбитражного суда ЯНАО. ФНС подала заявление 16 января этого года. «Определением Арбитражного суда ЯНАО оставить без движения заявление о признании должника банкротом (ст.128 АПК, ст. 44 ФЗ О несостоятельности). Срок — до 16 февраля 2024 года», — сообщается на сайте суда. Иск о несостоятельности строительного предприятия из Ноябрьска от налоговой службы поступал в окружной арбитраж и раньше. Однако судебное разбирательство неоднократно откладывалось. В определении от 20 октября 2023 года указано, что суд прекращает дело о банкротстве, так как кандидатура арбитражного управляющего для его утверждения вопреки требованию закона не представлена в течение трех месяцев. ООО «Северный ветер» зарегистрирована в Ноябрьске, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Ее генеральный директор — Олег Жиров.

Очередное исковое заявление Федеральной налоговой службы России в отношении строительной компании из Ноябрьска «Северный ветер» оставлено без движения. ФНС просила признать должника банкротом. Сумма исковых требований — почти 417 млн рублей, следует из данных картотеки дел Арбитражного суда ЯНАО. ФНС подала заявление 16 января этого года. «Определением Арбитражного суда ЯНАО оставить без движения заявление о признании должника банкротом (ст.128 АПК, ст. 44 ФЗ О несостоятельности). Срок — до 16 февраля 2024 года», — сообщается на сайте суда. Иск о несостоятельности строительного предприятия из Ноябрьска от налоговой службы поступал в окружной арбитраж и раньше. Однако судебное разбирательство неоднократно откладывалось. В определении от 20 октября 2023 года указано, что суд прекращает дело о банкротстве, так как кандидатура арбитражного управляющего для его утверждения вопреки требованию закона не представлена в течение трех месяцев. ООО «Северный ветер» зарегистрирована в Ноябрьске, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Ее генеральный директор — Олег Жиров.