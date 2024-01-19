В мире Европа В Финляндии предложили расстреливать за переход границы Финский политик Налли предложил расстреливать незаконно пересекающих границу 19 января 2024 в 14:39 Размер текста - 17 + После призыва расстреливать людей Яри Налли заявил, что это было его личным мнением Фото: miliman/pickupimage.com Представитель правой партии «Истинные финны» в Лаппеенранте (находится рядом с Россией) Яри Налли заявил, что тех, кто пересекает незаконно границу, надо расстреливать. Позже он удалил свой пост, заявив, что его высказывание является личным мнением. «Тех, кто пересекает границу без разрешения, будут расстреливать. Это [незаконная миграция] должно прекратиться», — написал Яри Налли в своих соцсетях. Как пишет газета Iltalehti , позже политик удалил публикацию. В новом посте он заявил, что его слова являются лишь личным мнением. Как утверждает Налли, он не хотел, чтобы его публикацию посчитали политическим призывом. На данный момент граница с Финляндией и Россией закрыта. Страна решила закрыть КПП из-за большого рекордного потока мигрантов. Сам город Лаппеенрант стал местом, где финны собираются на протесты, сообщает RT. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Финляндия, решив закрыться от России, потеряет примерно три миллиарда евро. В Кремле заявляли, что «русофобская политика соседа России вызывает сожаление». Представитель правой партии «Истинные финны» в Лаппеенранте (находится рядом с Россией) Яри Налли заявил, что тех, кто пересекает незаконно границу, надо расстреливать. Позже он удалил свой пост, заявив, что его высказывание является личным мнением. «Тех, кто пересекает границу без разрешения, будут расстреливать. Это [незаконная миграция] должно прекратиться», — написал Яри Налли в своих соцсетях. Как пишет газета Iltalehti, позже политик удалил публикацию. В новом посте он заявил, что его слова являются лишь личным мнением. Как утверждает Налли, он не хотел, чтобы его публикацию посчитали политическим призывом. На данный момент граница с Финляндией и Россией закрыта. Страна решила закрыть КПП из-за большого рекордного потока мигрантов. Сам город Лаппеенрант стал местом, где финны собираются на протесты, сообщает RT. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Финляндия, решив закрыться от России, потеряет примерно три миллиарда евро. В Кремле заявляли, что «русофобская политика соседа России вызывает сожаление». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям