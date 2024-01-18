В Тобольске выберут новые парки для благоустройства

Жителям Тобольска предлагают выбрать парки и скверы для благоустройства. О старте голосования объявил мэр города Максим Афанасьев в своих соцсетях.
«Тобольск вновь принимает участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Сейчас — важный этап отбора территории. За что проголосуем сейчас, за то и будем с 15 марта по 30 апреля голосовать всем городом, чтобы набрать необходимое количество голосов и получить финансирование на проведение работ», — сообщил глава города.
Мэр предлагает проголосовать за одну из пяти территорий. Летом 2023 года в Тобольске был благоустроен Аптекарский сад. Там построили современные детские игровые комплексы, установили спортивные тренажеры и проложили велодорожки, обустроили зону.
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