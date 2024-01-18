18 января 2024

В Тобольске выберут новые парки для благоустройства

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, тобольск, visit tobolsk
Горожанам предлагают выбрать из пяти территорий одну для благоустройства Фото:

Жителям Тобольска предлагают выбрать парки и скверы для благоустройства. О старте голосования объявил мэр города Максим Афанасьев в своих соцсетях.

«Тобольск вновь принимает участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Сейчас — важный этап отбора территории. За что проголосуем сейчас, за то и будем с 15 марта по 30 апреля голосовать всем городом, чтобы набрать необходимое количество голосов и получить финансирование на проведение работ», — сообщил глава города.

Мэр предлагает проголосовать за одну из пяти территорий. Летом 2023 года в Тобольске был благоустроен Аптекарский сад. Там построили современные детские игровые комплексы, установили спортивные тренажеры и проложили велодорожки, обустроили зону.

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Жителям Тобольска предлагают выбрать парки и скверы для благоустройства. О старте голосования объявил мэр города Максим Афанасьев в своих соцсетях. «Тобольск вновь принимает участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Сейчас — важный этап отбора территории. За что проголосуем сейчас, за то и будем с 15 марта по 30 апреля голосовать всем городом, чтобы набрать необходимое количество голосов и получить финансирование на проведение работ», — сообщил глава города. Мэр предлагает проголосовать за одну из пяти территорий. Летом 2023 года в Тобольске был благоустроен Аптекарский сад. Там построили современные детские игровые комплексы, установили спортивные тренажеры и проложили велодорожки, обустроили зону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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