В Тобольске выберут новые парки для благоустройства

19 января 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Горожанам предлагают выбрать из пяти территорий одну для благоустройства Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Тобольска предлагают выбрать парки и скверы для благоустройства. О старте голосования объявил мэр города Максим Афанасьев в своих соцсетях. «Тобольск вновь принимает участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Сейчас — важный этап отбора территории. За что проголосуем сейчас, за то и будем с 15 марта по 30 апреля голосовать всем городом, чтобы набрать необходимое количество голосов и получить финансирование на проведение работ», — сообщил глава города. Мэр предлагает проголосовать за одну из пяти территорий. Летом 2023 года в Тобольске был благоустроен Аптекарский сад. Там построили современные детские игровые комплексы, установили спортивные тренажеры и проложили велодорожки, обустроили зону.

Жителям Тобольска предлагают выбрать парки и скверы для благоустройства. О старте голосования объявил мэр города Максим Афанасьев в своих соцсетях. «Тобольск вновь принимает участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Сейчас — важный этап отбора территории. За что проголосуем сейчас, за то и будем с 15 марта по 30 апреля голосовать всем городом, чтобы набрать необходимое количество голосов и получить финансирование на проведение работ», — сообщил глава города. Мэр предлагает проголосовать за одну из пяти территорий. Летом 2023 года в Тобольске был благоустроен Аптекарский сад. Там построили современные детские игровые комплексы, установили спортивные тренажеры и проложили велодорожки, обустроили зону.