18 января 2024

Тюмень сковали восьмибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Клипарт. Тюмень, пробка, поток автомобилей
В городе зафиксированы шесть ДТП Фото:

В Тюмени наблюдаются пробки в восемь баллов. Такие данные приводит сервис 2ГИС.

«Тюмень, 19 января, 17:00. Пробки — восемь баллов», — следует из данных сервиса.

Заторы наблюдаются в центре города, на улице Мориса Тореза, Мельникайте, Холодильная. На карте отмечены шесть ДТП. Аварии зафиксированы на улицах 50 лет ВЛКСМ, Холодильной, Чаплина и других.

Заторы наблюдаются на центральных улицах горда
Заторы наблюдаются на центральных улицах горда

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В Тюмени наблюдаются пробки в восемь баллов. Такие данные приводит сервис 2ГИС. «Тюмень, 19 января, 17:00. Пробки — восемь баллов», — следует из данных сервиса. Заторы наблюдаются в центре города, на улице Мориса Тореза, Мельникайте, Холодильная. На карте отмечены шесть ДТП. Аварии зафиксированы на улицах 50 лет ВЛКСМ, Холодильной, Чаплина и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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