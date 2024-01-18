В городе зафиксированы шесть ДТП
В Тюмени наблюдаются пробки в восемь баллов. Такие данные приводит сервис 2ГИС.
«Тюмень, 19 января, 17:00. Пробки — восемь баллов», — следует из данных сервиса.
Заторы наблюдаются в центре города, на улице Мориса Тореза, Мельникайте, Холодильная. На карте отмечены шесть ДТП. Аварии зафиксированы на улицах 50 лет ВЛКСМ, Холодильной, Чаплина и других.
Заторы наблюдаются на центральных улицах горда
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