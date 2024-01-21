В Салехарде голуби поклевали продукты в «Пятерочке»

Жителей Салехарда возмутило присутствие птиц в продуктовом магазине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) голуби атаковали прилавок в магазине «Пятерочка». Об этом сообщили жители города в социальной сети «ВКонтакте».

«„Пятерочка“ на улице Матросова, 15», — написал горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте». На видео запечатлены пернатые, которые залезли в открытые коробки с продуктами.

Представители сети магазинов «Пятерочка» сообщили, что решат данную проблему. «Нахождение птиц в магазине для нас абсолютно недопустимо. Мы хотели бы разобраться в этом, но нам потребуется ваша помощь. Мы уточним дополнительную информацию и обязательно примем меры», — говорится в сообщении.