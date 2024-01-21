21 января 2024
20 января 2024

В столице ЯНАО голуби пируют в магазине «Пятерочка». Видео

В Салехарде голуби поклевали продукты в «Пятерочке»
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония закладки здания администрации Академического района. Екатеринбург , голубь
Жителей Салехарда возмутило присутствие птиц в продуктовом магазине Фото:

В Салехарде (ЯНАО) голуби атаковали прилавок в магазине «Пятерочка». Об этом сообщили жители города в социальной сети «ВКонтакте».

«„Пятерочка“ на улице Матросова, 15», — написал горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте». На видео запечатлены пернатые, которые залезли в открытые коробки с продуктами.

Представители сети магазинов «Пятерочка» сообщили, что решат данную проблему. «Нахождение птиц в магазине для нас абсолютно недопустимо. Мы хотели бы разобраться в этом, но нам потребуется ваша помощь. Мы уточним дополнительную информацию и обязательно примем меры», — говорится в сообщении.

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В Салехарде (ЯНАО) голуби атаковали прилавок в магазине «Пятерочка». Об этом сообщили жители города в социальной сети «ВКонтакте». «„Пятерочка“ на улице Матросова, 15», — написал горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте». На видео запечатлены пернатые, которые залезли в открытые коробки с продуктами. Представители сети магазинов «Пятерочка» сообщили, что решат данную проблему. «Нахождение птиц в магазине для нас абсолютно недопустимо. Мы хотели бы разобраться в этом, но нам потребуется ваша помощь. Мы уточним дополнительную информацию и обязательно примем меры», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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