Военный летчик Попов назвал кардинальный способ борьбы с беспилотниками

Военный летчик Попов: в РФ нужно проводить учения по борьбе с украинскими БПЛА

23 января 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Украина пыталась нанести удар по самолюбию Путина, сказал Владимир Попов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По всей России необходимо проводить подготовку и учения на случай атак беспилотников ВСУ. Об этом заявил в беседе с URA.RU член Совета высшего офицерского состава Общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный военный летчик РФ, экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны РФ Владимир Попов. На терминале «Новатэка» в Ленинградской области произошел пожар. Возгорание удалось локализовать. В пресс-службе предприятия сообщили, что пожар мог произойти по причине внешнего воздействия. Это мог быть беспилотник самолетного типа. Во всех районах Ленобласти объявили режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Получен приказ уничтожать БПЛА в случае их обнаружения. Как часто нужно проводить учения от атак БПЛА Новость по теме «ОН»: в Ленинградской области произошел взрыв в порту «Учения необходимо проводить не эпизодически, а на постоянном плановом уровне. Одно большое учение в месяц и еще одно только с системами управления, взаимодействия, передачи информации руководящего состава. Промежутки между ними в полмесяца. Это было бы очень эффективно. Нужно тренировки, учебные занятия проводить на предприятиях, организациях любых ведомств, любой собственности. Этим должны заниматься административные органы гражданского и военного управления. Надо было давно это начать, потому что Москву обстреливают уже целый год этими беспилотниками, а до Питера ранее не доставали», — сказал Владимир Попов. Подготовка населения должна проводится по всей стране, уверен эксперт. «Не только на территориях, которые примыкают к линии соприкосновения —Брянская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край, но это касается и Мурманской, и Ленинградской, и Псковской, и Новгородской, и Смоленской областей. Москва, безусловно, должна быть задействована, также полностью Тульская область, Дальний Восток. Нужно тренировать. Руководители, исполнители, простое гражданское население к таким действиям должны быть готовы», — отметил военный летчик. Почему атакуют Ленинградскую область Атаками по Ленинградской области Украина пытается нанести моральный удар лично по президенту России Владимиру Путину, подчеркнул эксперт. «Идет предвыборная кампания. Путин выдвинул себя на пост президента (выборы пройдут в марте 2024 года). Провокация направлена против него. Удар по его родному городу, как удар по самолюбию. Они пытаются сделать так, чтобы избиратели его не принимали. Это психологическое давление на население с целью вызова недоверия к власти. Это задача номер один не только у Украины, но и всего объединенного Запада, поэтому нам надо быть сейчас начеку», — объяснил собеседник агентства. Украинские дроны попыталась нанести удар по Ленинградской области и 18 января. Тогда БПЛА перехватили, жертв удалось избежать. Как сообщил член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «КП», полковник в отставке Виктор Баранец, у Киева осталось еще порядка 80 беспилотников, которые могут преодолевать такие расстояния. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По всей России необходимо проводить подготовку и учения на случай атак беспилотников ВСУ. Об этом заявил в беседе с URA.RU член Совета высшего офицерского состава Общероссийской организации «Офицеры России», заслуженный военный летчик РФ, экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны РФ Владимир Попов. На терминале «Новатэка» в Ленинградской области произошел пожар. Возгорание удалось локализовать. В пресс-службе предприятия сообщили, что пожар мог произойти по причине внешнего воздействия. Это мог быть беспилотник самолетного типа. Во всех районах Ленобласти объявили режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Получен приказ уничтожать БПЛА в случае их обнаружения. «Учения необходимо проводить не эпизодически, а на постоянном плановом уровне. Одно большое учение в месяц и еще одно только с системами управления, взаимодействия, передачи информации руководящего состава. Промежутки между ними в полмесяца. Это было бы очень эффективно. Нужно тренировки, учебные занятия проводить на предприятиях, организациях любых ведомств, любой собственности. Этим должны заниматься административные органы гражданского и военного управления. Надо было давно это начать, потому что Москву обстреливают уже целый год этими беспилотниками, а до Питера ранее не доставали», — сказал Владимир Попов. Подготовка населения должна проводится по всей стране, уверен эксперт. «Не только на территориях, которые примыкают к линии соприкосновения —Брянская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край, но это касается и Мурманской, и Ленинградской, и Псковской, и Новгородской, и Смоленской областей. Москва, безусловно, должна быть задействована, также полностью Тульская область, Дальний Восток. Нужно тренировать. Руководители, исполнители, простое гражданское население к таким действиям должны быть готовы», — отметил военный летчик. Атаками по Ленинградской области Украина пытается нанести моральный удар лично по президенту России Владимиру Путину, подчеркнул эксперт. «Идет предвыборная кампания. Путин выдвинул себя на пост президента (выборы пройдут в марте 2024 года). Провокация направлена против него. Удар по его родному городу, как удар по самолюбию. Они пытаются сделать так, чтобы избиратели его не принимали. Это психологическое давление на население с целью вызова недоверия к власти. Это задача номер один не только у Украины, но и всего объединенного Запада, поэтому нам надо быть сейчас начеку», — объяснил собеседник агентства. Украинские дроны попыталась нанести удар по Ленинградской области и 18 января. Тогда БПЛА перехватили, жертв удалось избежать. Как сообщил член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «КП», полковник в отставке Виктор Баранец, у Киева осталось еще порядка 80 беспилотников, которые могут преодолевать такие расстояния.