22 января 2024

В Армении хотят собирать мебель из тюменской древесины

Бизнес Армении приглашает к сотрудничеству экспортеров из Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, лес, доски, древесина, деревообработка, производство, лесопилка
В Тюменской области добывают древесину, подходящую как для строительства, так и для мебельной промышленности Фото:

Тюменские экспортеры готовы заключать контракты с представителями мебельной промышленности из Армении. Об интересе армянского бизнеса в тюменском сырье URA.RU рассказал на правах анонимности представитель одной из деревообрабатывающих фабрик региона.

«Пиломатериалы, которые мы в Тюмени производим, прекрасно подходят для мебели, поставки есть у нас и в Казахстан, и в Турцию, и в другие страны, даже в Афганистан были отправки. Сейчас Армения заинтересована в нашем лесе, и мы готовы провести переговоры», — поделился с URA.RU собеседник.

В региональной торгово-промышленной палате отмечают, что помимо древесины Армения заинтересована в строительных материалах, электротехнике, строительной и бытовой химии. В течение всего года в Армении будут проходить выставки и форумы, к участию в которых приглашают тюменских предпринимателей.

Ранее URA.RU рассказало, что продукция Тюменской промышленности заинтересовала Багдад. Также местные производители намерены показать свои товары в Бангладеш.

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Тюменские экспортеры готовы заключать контракты с представителями мебельной промышленности из Армении. Об интересе армянского бизнеса в тюменском сырье URA.RU рассказал на правах анонимности представитель одной из деревообрабатывающих фабрик региона. «Пиломатериалы, которые мы в Тюмени производим, прекрасно подходят для мебели, поставки есть у нас и в Казахстан, и в Турцию, и в другие страны, даже в Афганистан были отправки. Сейчас Армения заинтересована в нашем лесе, и мы готовы провести переговоры», — поделился с URA.RU собеседник. В региональной торгово-промышленной палате отмечают, что помимо древесины Армения заинтересована в строительных материалах, электротехнике, строительной и бытовой химии. В течение всего года в Армении будут проходить выставки и форумы, к участию в которых приглашают тюменских предпринимателей. Ранее URA.RU рассказало, что продукция Тюменской промышленности заинтересовала Багдад. Также местные производители намерены показать свои товары в Бангладеш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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