В Армении хотят собирать мебель из тюменской древесины

Тюменские экспортеры готовы заключать контракты с представителями мебельной промышленности из Армении. Об интересе армянского бизнеса в тюменском сырье URA.RU рассказал на правах анонимности представитель одной из деревообрабатывающих фабрик региона.
«Пиломатериалы, которые мы в Тюмени производим, прекрасно подходят для мебели, поставки есть у нас и в Казахстан, и в Турцию, и в другие страны, даже в Афганистан были отправки. Сейчас Армения заинтересована в нашем лесе, и мы готовы провести переговоры», — поделился с URA.RU собеседник.
В региональной торгово-промышленной палате отмечают, что помимо древесины Армения заинтересована в строительных материалах, электротехнике, строительной и бытовой химии. В течение всего года в Армении будут проходить выставки и форумы, к участию в которых приглашают тюменских предпринимателей.
Ранее URA.RU рассказало, что продукция Тюменской промышленности заинтересовала Багдад. Также местные производители намерены показать свои товары в Бангладеш.
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