В Армении хотят собирать мебель из тюменской древесины

Бизнес Армении приглашает к сотрудничеству экспортеров из Тюменской области

23 января 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

В Тюменской области добывают древесину, подходящую как для строительства, так и для мебельной промышленности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские экспортеры готовы заключать контракты с представителями мебельной промышленности из Армении. Об интересе армянского бизнеса в тюменском сырье URA.RU рассказал на правах анонимности представитель одной из деревообрабатывающих фабрик региона. «Пиломатериалы, которые мы в Тюмени производим, прекрасно подходят для мебели, поставки есть у нас и в Казахстан, и в Турцию, и в другие страны, даже в Афганистан были отправки. Сейчас Армения заинтересована в нашем лесе, и мы готовы провести переговоры», — поделился с URA.RU собеседник. В региональной торгово-промышленной палате отмечают, что помимо древесины Армения заинтересована в строительных материалах, электротехнике, строительной и бытовой химии. В течение всего года в Армении будут проходить выставки и форумы, к участию в которых приглашают тюменских предпринимателей. Ранее URA.RU рассказало, что продукция Тюменской промышленности заинтересовала Багдад. Также местные производители намерены показать свои товары в Бангладеш.

Тюменские экспортеры готовы заключать контракты с представителями мебельной промышленности из Армении. Об интересе армянского бизнеса в тюменском сырье URA.RU рассказал на правах анонимности представитель одной из деревообрабатывающих фабрик региона. «Пиломатериалы, которые мы в Тюмени производим, прекрасно подходят для мебели, поставки есть у нас и в Казахстан, и в Турцию, и в другие страны, даже в Афганистан были отправки. Сейчас Армения заинтересована в нашем лесе, и мы готовы провести переговоры», — поделился с URA.RU собеседник. В региональной торгово-промышленной палате отмечают, что помимо древесины Армения заинтересована в строительных материалах, электротехнике, строительной и бытовой химии. В течение всего года в Армении будут проходить выставки и форумы, к участию в которых приглашают тюменских предпринимателей. Ранее URA.RU рассказало, что продукция Тюменской промышленности заинтересовала Багдад. Также местные производители намерены показать свои товары в Бангладеш.