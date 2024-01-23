В домах тысяч курганцев на сутки отключат воду

23 января 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Воду отключат для врезки нового водопровода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в более чем 50 многоквартирных домах и зданиях 25 января на сутки отключат воду. Данная информация размещена в telegram-канале компании «Водный Союз». «На улице Коли Мяготина новый водопровод будет врезан в существующую сеть. Для врезки новой ветки водопровода диаметром 315 мм в централизованную сеть города необходимо на сутки ограничить подачу холодной воды в жилые дома и административные здания. Ограничение водоснабжения будет действовать с 09:00 25 января до 08:00 26 января 2024 года. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — указано в сообщении. Воду отключат в зданиях, расположенных по адресам. ул. 1 мая № 10/8;

ул. Войкова № 21, 23, 26 (реабилитационный центр), 28;

ул. Коли Мяготина № 32, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 53, 2 корпус (детсад № 62), 55 (музыкальная школа), 55Б, 57, 55а, 1 корпус (детсад № 62), 61, 67, Б корпус (гимназия №47), 69;

ул. Кремлева № 2, 3, 4а, 6, 6а, 7, 8, 10, 12 (военкомат);

ул. Невежина, 3, 4, 5 (Курганская поликлиника №1), 6а;

ул. Победы № 3, 4, 9, 10 (Колледж культуры), 11, 16;

ул. Свердлова № 1а, 5, 7, 9 (детсад № 111), 11, 13;

ул. Сухэ-Батора № 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16;

теплопункты № 34, 62, 150.

В Кургане в более чем 50 многоквартирных домах и зданиях 25 января на сутки отключат воду. Данная информация размещена в telegram-канале компании «Водный Союз». «На улице Коли Мяготина новый водопровод будет врезан в существующую сеть. Для врезки новой ветки водопровода диаметром 315 мм в централизованную сеть города необходимо на сутки ограничить подачу холодной воды в жилые дома и административные здания. Ограничение водоснабжения будет действовать с 09:00 25 января до 08:00 26 января 2024 года. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — указано в сообщении. Воду отключат в зданиях, расположенных по адресам.