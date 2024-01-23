Советник губернатора назвала перспективные для тюменского бизнеса ниши в 2024 году

Советник Езикеева: в Тюмени перспективной нишей 2024 году будет частная медицина

24 января 2024 в 07:38 Размер текста - 17 +

Самая популярная ниша в Тюмени в 2024 году считается частная медицина Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюменской области самыми перспективными нишами для развития бизнеса в 2024 году являются частная медицина и промышленное производство в нефтесервисном секторе. Об этом сообщила советник губернатора региона, президент Торгово-промышленной палаты региона Ольга Езикеева. «Тренды год от года меняются. Сейчас что бизнесу важно? Я рекомендую смотреть, куда идет государственный сектор. Например, сейчас очень хорошо двигается частная медицина. Этот тренд на инновации, на высокие стандарты задало само государство. И частная медицина отреагировала — она развивается невообразимыми темпами», — рассказала Езикеева РБК Тюмень. Она также обратила внимание на промышленное производство в нефтесервисном секторе, которое сейчас имеет значительный успех. По ее словам, сосредоточение опыта в Тюмени теперь распространяется на малые города. Например, частные ишимские медцентры начали закупать дорогие аппараты за 70 миллионы рублей. Это получилось от того, что появился клиент. Также в этом году будет популярна частная стоматология. Как дополнила советник губернатора, сейчас детская стоматология тоже стала свободной нишей. В городе в прошлом году начался скачок на оформление самозанятости. По последним данным регионального департамента инвестиционной политики, этот статус имеет примерно каждый 20-й житель области. Также было определено, что лучшим для открытия бизнеса была ниша бытовых услуг, логистики, а также услуги рекламы и медиа. При этом в тюменском топе отраслей, где больше всего обанкротившихся юридических лиц — строительство, торговля и недвижимость. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области самыми перспективными нишами для развития бизнеса в 2024 году являются частная медицина и промышленное производство в нефтесервисном секторе. Об этом сообщила советник губернатора региона, президент Торгово-промышленной палаты региона Ольга Езикеева. «Тренды год от года меняются. Сейчас что бизнесу важно? Я рекомендую смотреть, куда идет государственный сектор. Например, сейчас очень хорошо двигается частная медицина. Этот тренд на инновации, на высокие стандарты задало само государство. И частная медицина отреагировала — она развивается невообразимыми темпами», — рассказала Езикеева РБК Тюмень. Она также обратила внимание на промышленное производство в нефтесервисном секторе, которое сейчас имеет значительный успех. По ее словам, сосредоточение опыта в Тюмени теперь распространяется на малые города. Например, частные ишимские медцентры начали закупать дорогие аппараты за 70 миллионы рублей. Это получилось от того, что появился клиент. Также в этом году будет популярна частная стоматология. Как дополнила советник губернатора, сейчас детская стоматология тоже стала свободной нишей. В городе в прошлом году начался скачок на оформление самозанятости. По последним данным регионального департамента инвестиционной политики, этот статус имеет примерно каждый 20-й житель области. Также было определено, что лучшим для открытия бизнеса была ниша бытовых услуг, логистики, а также услуги рекламы и медиа. При этом в тюменском топе отраслей, где больше всего обанкротившихся юридических лиц — строительство, торговля и недвижимость.