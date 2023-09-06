В Тюменской области составлен список сфер бизнеса с самыми высокими рисками

Повальное желание зайти в бизнес аналитики связывают с доступностью создания ИП и самозанятости Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

В 2023 году в Тюмени начался бум на оформление самозанятости. По последним данным регионального департамента инвестиционной политики, сейчас этот статус имеет примерно каждый 20-й житель области, а общее количество начинающих бизнесменов давно перевалило за отметку в 80 тысяч человек.

Несмотря на серьезные меры государственной поддержки бизнеса, самозанятость и индивидуальное предпринимательство сейчас связаны с серьезными рисками потери капитала и банкротства. Арбитражные управляющие региона совместно с финансовыми аналитиками составили перечень самых стабильных и самых рисковых сфер бизнеса в Тюменской области.

Легко: бытовые услуги

Для того, чтобы открыть мастерскую по ремонту одежды или обуви, нужно минимум оборудования и одно небольшое помещение. Как правило, затраты на такую занятость невелики: расходные материалы стоят недорого; однако и серьезной прибыли ждать не стоит.

Средне: услуги рекламы и медиа

Для этого бизнеса нужны минимальные представления о видеомонтаже, дизайне, немного креативности и хороший камерафон. Услуги рекламы и медиа пользуются все большим спросом из-за повального перехода бизнеса на маркетплейсы и в социальные сети.

Сложно: логистика

Эта сфера бизнеса потребует серьезного стартового капитала и, скорее всего, оформления ИП. Однако и прибыль здесь может быть самой высокой: Тюменская область производит множество товаров, и с каждым годом потребность в их перевозках растет.

Рискованно: фермерство

Эта отрасль сильно зависит от климатических условий и наличия господдержки. В среднем, фермеры сходятся во мнении, что сейчас выгоднее заниматься не животноводством, а выращиванием пищевых культур.

Опасно: торговля

В торговле любыми группами товаров сейчас серьезная конкуренция. Продовольственную нишу практически монополизировали ритейлеры, а непродовольственные товары все глубже погружаются в сферу маркетплейсов и соцсетей.

Максимальный риск: строительство

Здесь основными факторами аналитики называют непредсказуемые цены на стройматериалы, серьезную зависимость от курса рубля. К тому же, финансовые вложения, а значит, и риски, в этой сфере максимальные.

«В тюменском топе отраслей, где больше всего обанкротившихся юридических лиц — строительство, торговля и недвижимость. В этот список уже попало и фермерство. На данный момент в регионе открыты сотни процедур банкротства в адрес компаний, работающих в этих отраслях», — сообщила URA.RU руководитель ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» Татьяна Нуриева.