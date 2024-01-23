23 января 2024

Курганские врачи спасли бывшего военного из Алжира от ампутации ноги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова, сутягин илья
В Центре Илизарова бывшему военному из Алжира спасли ногу от ампутации Фото:

Курганские врачи Центра имени Илизарова спасли от ампутации ноги военнослужащего в отставке из Алжира Абделькадера. До этого он лечился на родине, но более десятка операций ему не смогли помочь. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

«Военнослужащему в отставке из Алжира врачи НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России спасли ногу от ампутации. Прежде, чем попасть в Центр Илизарова, Абделькадер прошел годы мучительных испытаний разными методами лечения его травмы», — говорится в сообщении в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте». В Центре Илизарова алжирцу было сделано четыре операции.

Тяжелую травму Абделькадер получил в 2019 году в автодорожной аварии, получив множественные переломы бедра и голени. По словам пациента медцентра, ему делали 13 безуспешных операций пока он лечился в Алжире. «Я лежал в постели и даже не вставал три года и восемь месяцев. Аппарат Илизарова дал мне шанс быть здоровым и спас меня. Я не ожидал, что результат будет таким быстрым и таким впечатляющим. Моя жизнь круто изменилась, — рассказал Абделькадер. Также он отмечал, что в других клиниках, в которые он обращался, ему предлагали только ампутацию ноги, на что он не был готов пойти.

В Кургане военному в отставке из Алжира спасли ногу от ампутации
В Кургане военному в отставке из Алжира спасли ногу от ампутации
Фото:

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Курганские врачи Центра имени Илизарова спасли от ампутации ноги военнослужащего в отставке из Алжира Абделькадера. До этого он лечился на родине, но более десятка операций ему не смогли помочь. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. «Военнослужащему в отставке из Алжира врачи НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России спасли ногу от ампутации. Прежде, чем попасть в Центр Илизарова, Абделькадер прошел годы мучительных испытаний разными методами лечения его травмы», — говорится в сообщении в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте». В Центре Илизарова алжирцу было сделано четыре операции. Тяжелую травму Абделькадер получил в 2019 году в автодорожной аварии, получив множественные переломы бедра и голени. По словам пациента медцентра, ему делали 13 безуспешных операций пока он лечился в Алжире. «Я лежал в постели и даже не вставал три года и восемь месяцев. Аппарат Илизарова дал мне шанс быть здоровым и спас меня. Я не ожидал, что результат будет таким быстрым и таким впечатляющим. Моя жизнь круто изменилась, — рассказал Абделькадер. Также он отмечал, что в других клиниках, в которые он обращался, ему предлагали только ампутацию ноги, на что он не был готов пойти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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