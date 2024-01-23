Курганские врачи спасли бывшего военного из Алжира от ампутации ноги. Фото

24 января 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

В Центре Илизарова бывшему военному из Алжира спасли ногу от ампутации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские врачи Центра имени Илизарова спасли от ампутации ноги военнослужащего в отставке из Алжира Абделькадера. До этого он лечился на родине, но более десятка операций ему не смогли помочь. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. «Военнослужащему в отставке из Алжира врачи НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России спасли ногу от ампутации. Прежде, чем попасть в Центр Илизарова, Абделькадер прошел годы мучительных испытаний разными методами лечения его травмы», — говорится в сообщении в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте». В Центре Илизарова алжирцу было сделано четыре операции. Тяжелую травму Абделькадер получил в 2019 году в автодорожной аварии, получив множественные переломы бедра и голени. По словам пациента медцентра, ему делали 13 безуспешных операций пока он лечился в Алжире. «Я лежал в постели и даже не вставал три года и восемь месяцев. Аппарат Илизарова дал мне шанс быть здоровым и спас меня. Я не ожидал, что результат будет таким быстрым и таким впечатляющим. Моя жизнь круто изменилась, — рассказал Абделькадер. Также он отмечал, что в других клиниках, в которые он обращался, ему предлагали только ампутацию ноги, на что он не был готов пойти. В Кургане военному в отставке из Алжира спасли ногу от ампутации Фото: группа «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ» в соцсети «ВКонтакте»

Курганские врачи Центра имени Илизарова спасли от ампутации ноги военнослужащего в отставке из Алжира Абделькадера. До этого он лечился на родине, но более десятка операций ему не смогли помочь. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. «Военнослужащему в отставке из Алжира врачи НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России спасли ногу от ампутации. Прежде, чем попасть в Центр Илизарова, Абделькадер прошел годы мучительных испытаний разными методами лечения его травмы», — говорится в сообщении в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте». В Центре Илизарова алжирцу было сделано четыре операции. Тяжелую травму Абделькадер получил в 2019 году в автодорожной аварии, получив множественные переломы бедра и голени. По словам пациента медцентра, ему делали 13 безуспешных операций пока он лечился в Алжире. «Я лежал в постели и даже не вставал три года и восемь месяцев. Аппарат Илизарова дал мне шанс быть здоровым и спас меня. Я не ожидал, что результат будет таким быстрым и таким впечатляющим. Моя жизнь круто изменилась, — рассказал Абделькадер. Также он отмечал, что в других клиниках, в которые он обращался, ему предлагали только ампутацию ноги, на что он не был готов пойти.