Что предшествовало падению Ил-76 с пленными украинцами

Полковник Алехин: ситуация на Белгородско-Харьковском направлении обострилась

24 января 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Украина сменила риторику об упавшем Ил-76, когда узнала, кто был на борту, сказал Геннадий Алехин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Падению ИЛ-76 в Белгородской области предшествовали российские ночные атаки по местам базирования военных и наемников ВСУ в Харькове. Об этом рассказал URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся сейчас в Белгородской области. «Огневое поражение военных объектов на территории Харьковской области и самого Харькова в последние дни идет интенсивно. Сегодня ночью с нашей стороны были крупные прилеты по Харькову. В районе улицы Пушкинской есть комфортабельные общежития юридического института. Сейчас это Юракадемия. Там базируются и ВСУ, и наемники, и „Кракен“ (запрещенная в России экстремистская организация). Туда и били ночью Вооруженные силы России. Видимо, не случайно был туда прилет. В пять утра ВС РФ утюжили Волчанский район, где ВСУшники выстраивают линию обороны. Ситуация сейчас напряженная, в том числе и на Белгородском приграничье. А Корочанский район, место падения самолета ИЛ-76, сравнительно недалеко находится от границы с Украиной», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, ВСУ вполне могли знать, кого перевозит самолет. «Обмен пленными неоднократно уже проводился на границе Белгородской области. Не так давно их меняли в одной из точек региона. Видимо была предварительная договоренность по этому поводу. Раз такое случилось, видимо дальше обмена не будет», — отметил военный обозреватель. Новость по теме Картаполов: обмен пленными с ВСУ будет поставлен на паузу Изначально украинцы были готовы взять ответственность на себя за крушение самолета, судя по их постам в telegram-каналах, добавил Алехин. «Сначала они кричали, что Вооруженные силы Украины уничтожили российский военно-транспортный самолет. Когда они узнали, что там пленные, у них тон стал меняться. К вечеру могут говорить что-то другое. В любом случае украинцы будут стремиться к тому в медийной сфере, чтобы сделать как можно более выгодную для них версию, и, естественно, во всем обвинить Россию», — подчеркнул эксперт. По его мнению, версий произошедшего может быть несколько. «Я могу только предполагать, что там одна версия будет — отказ двигателя, техническая неисправность. Судя по видео, летчики до последнего пытались самолет отвезти от населенного пункта. Конечно, обстрелы по Белгородской области продолжаются. Я вполне могу допустить, что именно в это время противник где-то мог использовать реактивную систему залпового огня или беспилотник самолетного типа», — продолжил собеседник агентства. Утром в Белгородской области было объявлено о ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков попросил жителей, находящихся на улице, спуститься в укрытие или в безопасное место, а тем, кто в помещении, не подходить к окнам. Позже в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76 с 65 украинскими пленными на борту. Как сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, он был сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T. Этот военный самолет ранее уже использовали для перевозки пленных. Следом за упавшим Ил-76 летел еще один с 80-тью пленными на борту, но его развернули. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Падению ИЛ-76 в Белгородской области предшествовали российские ночные атаки по местам базирования военных и наемников ВСУ в Харькове. Об этом рассказал URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся сейчас в Белгородской области. «Огневое поражение военных объектов на территории Харьковской области и самого Харькова в последние дни идет интенсивно. Сегодня ночью с нашей стороны были крупные прилеты по Харькову. В районе улицы Пушкинской есть комфортабельные общежития юридического института. Сейчас это Юракадемия. Там базируются и ВСУ, и наемники, и „Кракен“ (запрещенная в России экстремистская организация). Туда и били ночью Вооруженные силы России. Видимо, не случайно был туда прилет. В пять утра ВС РФ утюжили Волчанский район, где ВСУшники выстраивают линию обороны. Ситуация сейчас напряженная, в том числе и на Белгородском приграничье. А Корочанский район, место падения самолета ИЛ-76, сравнительно недалеко находится от границы с Украиной», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, ВСУ вполне могли знать, кого перевозит самолет. «Обмен пленными неоднократно уже проводился на границе Белгородской области. Не так давно их меняли в одной из точек региона. Видимо была предварительная договоренность по этому поводу. Раз такое случилось, видимо дальше обмена не будет», — отметил военный обозреватель. Изначально украинцы были готовы взять ответственность на себя за крушение самолета, судя по их постам в telegram-каналах, добавил Алехин. «Сначала они кричали, что Вооруженные силы Украины уничтожили российский военно-транспортный самолет. Когда они узнали, что там пленные, у них тон стал меняться. К вечеру могут говорить что-то другое. В любом случае украинцы будут стремиться к тому в медийной сфере, чтобы сделать как можно более выгодную для них версию, и, естественно, во всем обвинить Россию», — подчеркнул эксперт. По его мнению, версий произошедшего может быть несколько. «Я могу только предполагать, что там одна версия будет — отказ двигателя, техническая неисправность. Судя по видео, летчики до последнего пытались самолет отвезти от населенного пункта. Конечно, обстрелы по Белгородской области продолжаются. Я вполне могу допустить, что именно в это время противник где-то мог использовать реактивную систему залпового огня или беспилотник самолетного типа», — продолжил собеседник агентства. Утром в Белгородской области было объявлено о ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков попросил жителей, находящихся на улице, спуститься в укрытие или в безопасное место, а тем, кто в помещении, не подходить к окнам. Позже в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76 с 65 украинскими пленными на борту. Как сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, он был сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T. Этот военный самолет ранее уже использовали для перевозки пленных. Следом за упавшим Ил-76 летел еще один с 80-тью пленными на борту, но его развернули.