В тюменских ресторанах гостей накормят хлебом из коры и грибным мороженым

В Тюмени проходит гастрономический фестиваль «Сибирь на вкус»

24 января 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Тюменцы попробуют паштет и настойку из еловых шишек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени проходит гастрономический фестиваль «Сибирь на вкус», в котором принимают участие более 30 заведений города. Тюменцам предстоит попробовать еду из дичи, кедровых орехов и еловых шишек — традиционных сибирских ингредиентов. Редакция URA.RU выбрала самые экзотические блюда, которые будут подавать в столице региона в течение месяца. Закуски В привычный паштет из куриных сердечек шеф-повар семейного кафе «Жюль Верн» добавил традиционные для Сибири кедровые орехи. Не обошлось и без еловых шишек, которые вошли в состав блюда.

В баре «Буду поздно» гости могут попробовать на вкус паштет из косули на чипсе из гречки. В качестве напитка подадут ягодную настойку с лимоном и пюре из черной смородины.

Домашний хлеб из сосновой коры тюменцы попробуют в баре-бистро «Реалисты». На хлебе будет паштет из кролика с калиной. Горячие блюда По мотивам гастрономических предпочтений тюменских купцов, шеф-повар ресторана гостеприимства «Дом» приготовил пельмени с мясом косули и капустой. Подаются они с соусом из белых грибов.

Любителям стейков в ресторане-гротеске «Столица деревень» подадут медальоны из вырезки Сурумского оленя. Мясо тюменцам предлагают съесть с мороженым из белых грибов. Десерты В музее-ресторане «Чум» шеф-повар специально к фестивалю придумала мороженое из кедрового ореха. Это оригинальный рецепт, который держится в строгом секрете.

Бренд-шеф ресторана «15/86» разработала блюда по мотивам трех северных рек. Десерт в виде камней назван в честь реки Ханмей, которая протекает в приуральском районе Ямала. Дно реки каменистое, поэтому камни-конфеты сделаны из кедрового пралине с добавлением розмарина и таежного меда. Напитки В ресторане «Рони» клюквенная настойка была придумана специально к фестивалю. Секрет ее вкуса в еловых шишках, которые входят в состав напитка.

В баре «Буду поздно» гостям предложат сразу три напитка, сделанных на основе традиционных сибирских продуктов. В составе брусника, облепиха, мед, черная смородина и клюква.

В Тюмени проходит гастрономический фестиваль «Сибирь на вкус», в котором принимают участие более 30 заведений города. Тюменцам предстоит попробовать еду из дичи, кедровых орехов и еловых шишек — традиционных сибирских ингредиентов. Редакция URA.RU выбрала самые экзотические блюда, которые будут подавать в столице региона в течение месяца.