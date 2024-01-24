В тюменских ресторанах гостей накормят хлебом из коры и грибным мороженым

Тюменцы попробуют паштет и настойку из еловых шишек
В Тюмени проходит гастрономический фестиваль «Сибирь на вкус», в котором принимают участие более 30 заведений города. Тюменцам предстоит попробовать еду из дичи, кедровых орехов и еловых шишек — традиционных сибирских ингредиентов. Редакция URA.RU выбрала самые экзотические блюда, которые будут подавать в столице региона в течение месяца.
Закуски
- В привычный паштет из куриных сердечек шеф-повар семейного кафе «Жюль Верн» добавил традиционные для Сибири кедровые орехи. Не обошлось и без еловых шишек, которые вошли в состав блюда.
- В баре «Буду поздно» гости могут попробовать на вкус паштет из косули на чипсе из гречки. В качестве напитка подадут ягодную настойку с лимоном и пюре из черной смородины.
- Домашний хлеб из сосновой коры тюменцы попробуют в баре-бистро «Реалисты». На хлебе будет паштет из кролика с калиной.
Горячие блюда
- По мотивам гастрономических предпочтений тюменских купцов, шеф-повар ресторана гостеприимства «Дом» приготовил пельмени с мясом косули и капустой. Подаются они с соусом из белых грибов.
- Любителям стейков в ресторане-гротеске «Столица деревень» подадут медальоны из вырезки Сурумского оленя. Мясо тюменцам предлагают съесть с мороженым из белых грибов.
Десерты
- В музее-ресторане «Чум» шеф-повар специально к фестивалю придумала мороженое из кедрового ореха. Это оригинальный рецепт, который держится в строгом секрете.
- Бренд-шеф ресторана «15/86» разработала блюда по мотивам трех северных рек. Десерт в виде камней назван в честь реки Ханмей, которая протекает в приуральском районе Ямала. Дно реки каменистое, поэтому камни-конфеты сделаны из кедрового пралине с добавлением розмарина и таежного меда.
Напитки
- В ресторане «Рони» клюквенная настойка была придумана специально к фестивалю. Секрет ее вкуса в еловых шишках, которые входят в состав напитка.
- В баре «Буду поздно» гостям предложат сразу три напитка, сделанных на основе традиционных сибирских продуктов. В составе брусника, облепиха, мед, черная смородина и клюква.
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