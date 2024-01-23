В ЯНАО школьников перевели на дистант из-за вспышки пневмонии

В Тазовском (ЯНАО) школьники будут продолжать обучение в дистанционном режиме из-за случаев заболевания пневмонией. Об этом сообщили в районном департаменте образования.
«Ученики Тазовской средней школы с 24 января перейдут на обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Временные меры принимаются в целях защиты здоровья и безопасности детей, а также минимизации риска распространения инфекций», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило о переводе школьников на дистанционное обучение в Новом Уренгое (ЯНАО). Кроме того, для первоклассников зимние каникулы начались раньше из-за сложной эпидемиологической ситуации.
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