В ЯНАО школьников перевели на дистант из-за вспышки пневмонии

В Тазовской средней школе ввели дистанционное обучение из-за эпидобстановки

24 января 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

В Тазовском районе зафиксированы случаи заболевания пневмонией среди школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тазовском (ЯНАО) школьники будут продолжать обучение в дистанционном режиме из-за случаев заболевания пневмонией. Об этом сообщили в районном департаменте образования. «Ученики Тазовской средней школы с 24 января перейдут на обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Временные меры принимаются в целях защиты здоровья и безопасности детей, а также минимизации риска распространения инфекций», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о переводе школьников на дистанционное обучение в Новом Уренгое (ЯНАО). Кроме того, для первоклассников зимние каникулы начались раньше из-за сложной эпидемиологической ситуации.

В Тазовском (ЯНАО) школьники будут продолжать обучение в дистанционном режиме из-за случаев заболевания пневмонией. Об этом сообщили в районном департаменте образования. «Ученики Тазовской средней школы с 24 января перейдут на обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Временные меры принимаются в целях защиты здоровья и безопасности детей, а также минимизации риска распространения инфекций», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о переводе школьников на дистанционное обучение в Новом Уренгое (ЯНАО). Кроме того, для первоклассников зимние каникулы начались раньше из-за сложной эпидемиологической ситуации.