23 января 2024

В ЯНАО школьников перевели на дистант из-за вспышки пневмонии

В Тазовской средней школе ввели дистанционное обучение из-за эпидобстановки
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тазовском районе зафиксированы случаи заболевания пневмонией среди школьников Фото:

В Тазовском (ЯНАО) школьники будут продолжать обучение в дистанционном режиме из-за случаев заболевания пневмонией. Об этом сообщили в районном департаменте образования.

«Ученики Тазовской средней школы с 24 января перейдут на обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Временные меры принимаются в целях защиты здоровья и безопасности детей, а также минимизации риска распространения инфекций», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о переводе школьников на дистанционное обучение в Новом Уренгое (ЯНАО). Кроме того, для первоклассников зимние каникулы начались раньше из-за сложной эпидемиологической ситуации.

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В Тазовском (ЯНАО) школьники будут продолжать обучение в дистанционном режиме из-за случаев заболевания пневмонией. Об этом сообщили в районном департаменте образования. «Ученики Тазовской средней школы с 24 января перейдут на обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Временные меры принимаются в целях защиты здоровья и безопасности детей, а также минимизации риска распространения инфекций», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о переводе школьников на дистанционное обучение в Новом Уренгое (ЯНАО). Кроме того, для первоклассников зимние каникулы начались раньше из-за сложной эпидемиологической ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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