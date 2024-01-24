Уровень инфляции в ЯНАО ниже, чем в других регионах Урала. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Годовая инфляция на Ямале к концу 2023 года после небольшого ноябрьского скачка замедлилась до 5,6%. Ее уровень остается ниже, чем в других регионах Урала и по России в целом. Одна из причин — введение новых маршрутов воздушных перевозок, а также снижение темпов роста цен на услуги ЖКХ и связь, сообщает Банк России.

«Годовая инфляция в Ямало-Ненецком автономном округе в декабре замедлилась до 5,63% после 6,23% в ноябре. Уровень инфляции в регионе остается ниже, чем в Уральском федеральном округе (6,36%) и России в целом (7,42%). Годовая инфляция в автономном округе замедлилась благодаря введению новых маршрутов воздушных перевозок для жителей округа и статистическому эффекту высокой базы в категории коммунальных и телекоммуникационных услуг», — говорится в опубликованном на сайте аналитическом комментарии Банка России.

Одна из причин замедления инфляции на Ямале — уменьшение годового роста цен на услуги ЖКХ и сотовой связи. В декабре повышения тарифов на эти услуги не было.

При этом декабрьские цены на продовольственные товары были выше, чем годом ранее. Из-за ослабления рубля и удорожания перевозок в округе дорожала плодоовощная продукция. «Годовой рост цен на томаты и огурцы ускорился также по причине увеличения расходов производителей на заработную плату, закупку семян и обогрев теплиц в условиях аномально холодной погоды в ряде регионов-производителей», — комментируют в ЦБ.

Ранее URA.RU назвало топ-5 товаров ЯНАО, подорожавших за первые две недели 2024 года. Больше всего подорожали яйца, белокочанная капуста, мороженная рыба, вермишель и яблоки.

Годовая инфляция на Ямале к концу 2023 года после небольшого ноябрьского скачка замедлилась до 5,6%. Ее уровень остается ниже, чем в других регионах Урала и по России в целом. Фото: инфографика URA.RU