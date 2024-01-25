25 января 2024
24 января 2024

В Новом Уренгое главному молодежному объекту исполнился год. Видео

Власти Нового Уренгоя будут расширять скейт-парк «Скатерть»
© Служба новостей «URA.RU»
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Крытый скейт-парк в Новом Уренгое отпраздновал первый День Рождения Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) отметили год со дня открытия скейт-парка «Скатерть». Объект за год посетило около 12 тысяч жителей газовой столицы, пространство планируют расширять, сообщил мэр города Андрей Воронов.

«Сейчас это главное место тусовок для молодежи, рад, что вы чувствуете себя здесь свободно. За год „Скатерть“ приняла 12 тысяч человек. Будем расширять пространство», — написал Андрей Воронов в своем telegram-канале.

Он уточнил, что возле крытого парка можно обустроить базу для уличных видов спорта. Также помещения парка позволяют установить дополнительные спортивные снаряды.

Скейт-парк «Скатерть» открылся 25 января прошлого года. Помещение для спортивного объекта выделили по адресу Монтажников, 61. О создании круглогодичного пространства попросила молодежь Нового Уренгоя, а губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил реализовать идею.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) отметили год со дня открытия скейт-парка «Скатерть». Объект за год посетило около 12 тысяч жителей газовой столицы, пространство планируют расширять, сообщил мэр города Андрей Воронов. «Сейчас это главное место тусовок для молодежи, рад, что вы чувствуете себя здесь свободно. За год „Скатерть“ приняла 12 тысяч человек. Будем расширять пространство», — написал Андрей Воронов в своем telegram-канале. Он уточнил, что возле крытого парка можно обустроить базу для уличных видов спорта. Также помещения парка позволяют установить дополнительные спортивные снаряды. Скейт-парк «Скатерть» открылся 25 января прошлого года. Помещение для спортивного объекта выделили по адресу Монтажников, 61. О создании круглогодичного пространства попросила молодежь Нового Уренгоя, а губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил реализовать идею.
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© Служба новостей «URA.RU»
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