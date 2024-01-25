25 января 2024

Курганская школьница снимала на камеру свою обнаженную 11-летнюю сестру

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , телефон, айфон, айфон 13
Против школьницы завели уголовное дело Фото:

В Курганской области 14-летняя школьница снимала на камеру свою обнаженную 11-летнюю сестру. На подростка завели уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

«Инцидент произошел в ночь на 12 января в селе Мокроусово. Будучи у себя дома, подросток снимала на телефон свою 11-летнюю обнаженную сестру. В силу возраста девочка не понимала, что с ней делает сестра», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, на подростка, снимавшего свою младшую сестру в обнаженном виде, возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональный СУ СКР. Ответ ожидается.

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В Курганской области 14-летняя школьница снимала на камеру свою обнаженную 11-летнюю сестру. На подростка завели уголовное дело, сообщает РЕН ТВ. «Инцидент произошел в ночь на 12 января в селе Мокроусово. Будучи у себя дома, подросток снимала на телефон свою 11-летнюю обнаженную сестру. В силу возраста девочка не понимала, что с ней делает сестра», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. По данным телеканала, на подростка, снимавшего свою младшую сестру в обнаженном виде, возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональный СУ СКР. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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