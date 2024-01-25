Курганская школьница снимала на камеру свою обнаженную 11-летнюю сестру

В Курганской области 14-летняя школьница снимала на камеру свою обнаженную 11-летнюю сестру. На подростка завели уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.
«Инцидент произошел в ночь на 12 января в селе Мокроусово. Будучи у себя дома, подросток снимала на телефон свою 11-летнюю обнаженную сестру. В силу возраста девочка не понимала, что с ней делает сестра», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.
По данным телеканала, на подростка, снимавшего свою младшую сестру в обнаженном виде, возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональный СУ СКР. Ответ ожидается.
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