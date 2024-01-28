28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Тюменский ТЦ приглашает «пацанов с района» за одеждой

Тюменский ТЦ продает вещи в стиле сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана"
Меховая шапка, как у Кощея стала востребованной после выхода сериала Фото:

Тюменский ТЦ «Сити Молл» приглашает «настоящих пацанов» за одеждой в стилистике сериала Жоры Крыжовникова. Рекламный пост компания опубликовала в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Где одеваются настоящие пацаны? Конечно же, в ТЦ „Тюмень Сити Молл“. Приходите, если вы за этот район», — указано в тесте сообщения.

К посту торговый центр добавил несколько фотографий, где изображена одежда в стилистике сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На фото запечатлена меховая шапка, как у героя Никита Кологривого и джемперы в эстетике 90-х годов.

Ранее агентство писало о том, что после выхода сериала о казанских группировках, на сайтах бесплатных объявлений начали распродавать одежду, как у главных героев. В продажу попали олимпийки, бейсболки и шарфы в стилисте конца прошлого века.

Подобную шапку носил герой Никиты Кологривого
Подобную шапку носил герой Никиты Кологривого
Фото:
Джемперы в стилистике 90-х
Джемперы в стилистике 90-х
Фото:

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Тюменский ТЦ «Сити Молл» приглашает «настоящих пацанов» за одеждой в стилистике сериала Жоры Крыжовникова. Рекламный пост компания опубликовала в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Где одеваются настоящие пацаны? Конечно же, в ТЦ „Тюмень Сити Молл“. Приходите, если вы за этот район», — указано в тесте сообщения. К посту торговый центр добавил несколько фотографий, где изображена одежда в стилистике сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На фото запечатлена меховая шапка, как у героя Никита Кологривого и джемперы в эстетике 90-х годов. Ранее агентство писало о том, что после выхода сериала о казанских группировках, на сайтах бесплатных объявлений начали распродавать одежду, как у главных героев. В продажу попали олимпийки, бейсболки и шарфы в стилисте конца прошлого века.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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