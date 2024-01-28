Тюменский ТЦ приглашает «пацанов с района» за одеждой

Меховая шапка, как у Кощея стала востребованной после выхода сериалаФото: пресс-служба «Ростелеком»
Тюменский ТЦ «Сити Молл» приглашает «настоящих пацанов» за одеждой в стилистике сериала Жоры Крыжовникова. Рекламный пост компания опубликовала в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Где одеваются настоящие пацаны? Конечно же, в ТЦ „Тюмень Сити Молл“. Приходите, если вы за этот район», — указано в тесте сообщения.
К посту торговый центр добавил несколько фотографий, где изображена одежда в стилистике сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На фото запечатлена меховая шапка, как у героя Никита Кологривого и джемперы в эстетике 90-х годов.
Ранее агентство писало о том, что после выхода сериала о казанских группировках, на сайтах бесплатных объявлений начали распродавать одежду, как у главных героев. В продажу попали олимпийки, бейсболки и шарфы в стилисте конца прошлого века.
Подобную шапку носил герой Никиты Кологривого
Фото: группа ТРЦ «Тюмень Сити Молл» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/tmn_citymall?w=wall-128938420_175548
Джемперы в стилистике 90-х
Фото: группа ТРЦ «Тюмень Сити Молл» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/tmn_citymall?w=wall-128938420_175548
Тюменский ТЦ «Сити Молл» приглашает «настоящих пацанов» за одеждой в стилистике сериала Жоры Крыжовникова. Рекламный пост компания опубликовала в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Где одеваются настоящие пацаны? Конечно же, в ТЦ „Тюмень Сити Молл“. Приходите, если вы за этот район», — указано в тесте сообщения. К посту торговый центр добавил несколько фотографий, где изображена одежда в стилистике сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На фото запечатлена меховая шапка, как у героя Никита Кологривого и джемперы в эстетике 90-х годов. Ранее агентство писало о том, что после выхода сериала о казанских группировках, на сайтах бесплатных объявлений начали распродавать одежду, как у главных героев. В продажу попали олимпийки, бейсболки и шарфы в стилисте конца прошлого века.