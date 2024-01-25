Сотни школьников курганского города не пойдут в школу из-за ОРВИ

В городе Шадринске Курганской области из-за распространения ОРВИ в 84 классах местных школ на неделю будут приостановлены очные занятия. Данная информация размещена в telegram-канале мэрии Шадринска.
«В шадринских школах в 84 классах на неделю приостановлен учебный процесс. В каждом коллективе 20 и более процентов заболевших детей. Меры введены для снижения распространения сезонных вирусных инфекций», — указано в канале. Сообщается, что рекомендации для образовательных учреждений были приняты санитарно-противоэпидемической комиссией
Ранее URA.RU писало, что из-за роста заболеваемости ОРВИ пять классов школ Шадринска перевели на дистанционное обучение. Также ранее сообщалось, что в регионе из-за высокой заболеваемости частично закрыли 26 школ и шесть детских садов. Полностью были закрыты четыре школы и два садика.
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