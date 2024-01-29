В Кургане бизнесменов обвинили в контрабанде леса на миллионы рублей

30 января 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Через курганскую границу вывезли контрабандой лес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области решается вопрос о рассмотрении уголовного дела в отношении двух граждан, обвиняемых в контрабанде леса на миллионы рублей. По данным следствия, курганские бизнесмены незаконно переправили за границу сотни кубометров леса. Уголовное дело поступило в один из районных судов, рассказали URA.RU источники, приближенные к силовым структурам. Редакция обратилась за комментариями в таможню. «Тюменской таможней на основании собранных розыскной деятельности возбуждено 2 уголовных дела в отношении Агаева У.Т-о. и Манташова Р.Д. по факту контрабанды <…> путем вывоза из РФ в Республику Казахстан стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах», — ответили редакции на запрос в ведомстве. Стоимость контрабандного леса составила около 3,9 млн рублей. По данным таможенников мужчины летом 2021 года вывезли 625 кубометров леса через пограничный пункт в Звериноголовском округе. В ноябре прошлого года подозреваемых задержали и предъявили им обвинение по ст. 226.1 ч.2 п. в. (контрабанда стратегически важных ресурсов группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Дела передали в Курганский линейный отдел МВД на транспорте. Следователи отдела оформили их в одно и передали его в Звериноголовский районный суд. В настоящее время участники процесса подали ходатайство о смене места подсудности. Ранее URA.RU сообщало, что жителя Тюмени будут судить за организацию незаконного канала контрабанды леса через границу в Курганской области. Мужчину обвиняют в контрабанде сырья на семь млн рублей. Тюменец вывез порядка 1,5 тысячи кубометров леса по поддельным документам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области решается вопрос о рассмотрении уголовного дела в отношении двух граждан, обвиняемых в контрабанде леса на миллионы рублей. По данным следствия, курганские бизнесмены незаконно переправили за границу сотни кубометров леса. Уголовное дело поступило в один из районных судов, рассказали URA.RU источники, приближенные к силовым структурам. Редакция обратилась за комментариями в таможню. «Тюменской таможней на основании собранных розыскной деятельности возбуждено 2 уголовных дела в отношении Агаева У.Т-о. и Манташова Р.Д. по факту контрабанды <…> путем вывоза из РФ в Республику Казахстан стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах», — ответили редакции на запрос в ведомстве. Стоимость контрабандного леса составила около 3,9 млн рублей. По данным таможенников мужчины летом 2021 года вывезли 625 кубометров леса через пограничный пункт в Звериноголовском округе. В ноябре прошлого года подозреваемых задержали и предъявили им обвинение по ст. 226.1 ч.2 п. в. (контрабанда стратегически важных ресурсов группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Дела передали в Курганский линейный отдел МВД на транспорте. Следователи отдела оформили их в одно и передали его в Звериноголовский районный суд. В настоящее время участники процесса подали ходатайство о смене места подсудности. Ранее URA.RU сообщало, что жителя Тюмени будут судить за организацию незаконного канала контрабанды леса через границу в Курганской области. Мужчину обвиняют в контрабанде сырья на семь млн рублей. Тюменец вывез порядка 1,5 тысячи кубометров леса по поддельным документам.