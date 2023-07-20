ФСБ поймала тюменского контрабандиста, который занимался незаконными поставками леса в Казахстан

Житель Тюмени организовал незаконные поставки древесины в Казахстан

Мужчина вывозил в Казахстан древесину хвойных пород Фото: Екатерина Сычкова

Сотрудники ФСБ и тюменской таможни задержали мужчину, который занимался контрабандой лесоматериалов в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ФТС по Тюменской области.

«Тюменские таможенники выявили контрабанду лесоматериалов в Казахстан. 47-летний житель Тюмени по поддельным документам вывез через границу 1450 кубических метров древесины на сумму 7 млн рублей. Канал незаконного перемещения стратегически важных ресурсов раскрыт таможенниками совместно с сотрудниками УФСБ России по Курганской области и Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, а также представителями Курганской транспортной прокуратуры», — указано в сообщении тюменской таможни.

Там добавили, что нарушитель подделывал фитосанитарные сертификаты на древесину хвойных пород, а затем продавал ее предпринимателям из Казахстана. Установлено, что в соседней республике у него было, как минимум, семь постоянных клиентов. В отношении тюменца возбуждено семь уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ — контрабанда. Ему грозит до семи лет лишения свободы.