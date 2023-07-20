20 июля 2023

ФСБ поймала тюменского контрабандиста, который занимался незаконными поставками леса в Казахстан

Житель Тюмени организовал незаконные поставки древесины в Казахстан
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит вице-премьера Татарстана Шайхразиева Василя в село Юлдус. Курган, стройматерилы, пиломатериалы
Мужчина вывозил в Казахстан древесину хвойных пород Фото:

Сотрудники ФСБ и тюменской таможни задержали мужчину, который занимался контрабандой лесоматериалов в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ФТС по Тюменской области.

«Тюменские таможенники выявили контрабанду лесоматериалов в Казахстан. 47-летний житель Тюмени по поддельным документам вывез через границу 1450 кубических метров древесины на сумму 7 млн рублей. Канал незаконного перемещения стратегически важных ресурсов раскрыт таможенниками совместно с сотрудниками УФСБ России по Курганской области и Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, а также представителями Курганской транспортной прокуратуры», — указано в сообщении тюменской таможни.

Там добавили, что нарушитель подделывал фитосанитарные сертификаты на древесину хвойных пород, а затем продавал ее предпринимателям из Казахстана. Установлено, что в соседней республике у него было, как минимум, семь постоянных клиентов. В отношении тюменца возбуждено семь уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ — контрабанда. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Сотрудники ФСБ и тюменской таможни задержали мужчину, который занимался контрабандой лесоматериалов в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ФТС по Тюменской области. «Тюменские таможенники выявили контрабанду лесоматериалов в Казахстан. 47-летний житель Тюмени по поддельным документам вывез через границу 1450 кубических метров древесины на сумму 7 млн рублей. Канал незаконного перемещения стратегически важных ресурсов раскрыт таможенниками совместно с сотрудниками УФСБ России по Курганской области и Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, а также представителями Курганской транспортной прокуратуры», — указано в сообщении тюменской таможни. Там добавили, что нарушитель подделывал фитосанитарные сертификаты на древесину хвойных пород, а затем продавал ее предпринимателям из Казахстана. Установлено, что в соседней республике у него было, как минимум, семь постоянных клиентов. В отношении тюменца возбуждено семь уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ — контрабанда. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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