На дочке «Курганмашзавода», где ремонтируют бронемашины, назвали самые востребованные профессии

В волгоградский филиал «Курганмашзавода» срочно требуются электросварщики, слесари, а также наладчики станков с программным управлением. Работникам готовы платить от 100 тысяч рублей. Информация о вакансиях размещена на портале предприятия.
«На волгоградский филиал „Курганмашзавода“ требуются электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах на заработную плату в 105 000 рублей. Слесарям механосборочных работ и наладчикам станков и манипуляторов с программным управлением готовы платить 100 000 рублей в месяц», — указано в объявлении.
Также в список востребованных вакансий входят токари и фрезеровщики. Им готовы платить зарплату в 95 тысяч рублей. Операторам станков с ПУ и сверловщикам от 85 тысяч, шлифовщикам — 80 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что дочернее предприятие «Курганмашзавода» из Екатеринбурга массово набирает слесарей и электрогазосварщиков. На бронетанковом заводе открыты десятки вакансий. Сотрудникам готовы платить от 60 тысяч рублей.
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