29 января 2024

На дочке «Курганмашзавода», где ремонтируют бронемашины, назвали самые востребованные профессии

Волгоградский филиал «Курганмашзавода» срочно набирает сварщиков и слесарей
© Служба новостей «URA.RU»
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В филиале КМЗ в Волгограде набирают сварщиков и слесарей (архивное фото) Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

В волгоградский филиал «Курганмашзавода» срочно требуются электросварщики, слесари, а также наладчики станков с программным управлением. Работникам готовы платить от 100 тысяч рублей. Информация о вакансиях размещена на портале предприятия.

«На волгоградский филиал „Курганмашзавода“ требуются электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах на заработную плату в 105 000 рублей. Слесарям механосборочных работ и наладчикам станков и манипуляторов с программным управлением готовы платить 100 000 рублей в месяц», — указано в объявлении.

Также в список востребованных вакансий входят токари и фрезеровщики. Им готовы платить зарплату в 95 тысяч рублей. Операторам станков с ПУ и сверловщикам от 85 тысяч, шлифовщикам — 80 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что дочернее предприятие «Курганмашзавода» из Екатеринбурга массово набирает слесарей и электрогазосварщиков. На бронетанковом заводе открыты десятки вакансий. Сотрудникам готовы платить от 60 тысяч рублей.

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В волгоградский филиал «Курганмашзавода» срочно требуются электросварщики, слесари, а также наладчики станков с программным управлением. Работникам готовы платить от 100 тысяч рублей. Информация о вакансиях размещена на портале предприятия. «На волгоградский филиал „Курганмашзавода“ требуются электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах на заработную плату в 105 000 рублей. Слесарям механосборочных работ и наладчикам станков и манипуляторов с программным управлением готовы платить 100 000 рублей в месяц», — указано в объявлении. Также в список востребованных вакансий входят токари и фрезеровщики. Им готовы платить зарплату в 95 тысяч рублей. Операторам станков с ПУ и сверловщикам от 85 тысяч, шлифовщикам — 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что дочернее предприятие «Курганмашзавода» из Екатеринбурга массово набирает слесарей и электрогазосварщиков. На бронетанковом заводе открыты десятки вакансий. Сотрудникам готовы платить от 60 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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