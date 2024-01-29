На дочке «Курганмашзавода», где ремонтируют бронемашины, назвали самые востребованные профессии

Волгоградский филиал «Курганмашзавода» срочно набирает сварщиков и слесарей

30 января 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

В филиале КМЗ в Волгограде набирают сварщиков и слесарей (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» В волгоградский филиал «Курганмашзавода» срочно требуются электросварщики, слесари, а также наладчики станков с программным управлением. Работникам готовы платить от 100 тысяч рублей. Информация о вакансиях размещена на портале предприятия. «На волгоградский филиал „Курганмашзавода“ требуются электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах на заработную плату в 105 000 рублей. Слесарям механосборочных работ и наладчикам станков и манипуляторов с программным управлением готовы платить 100 000 рублей в месяц», — указано в объявлении. Также в список востребованных вакансий входят токари и фрезеровщики. Им готовы платить зарплату в 95 тысяч рублей. Операторам станков с ПУ и сверловщикам от 85 тысяч, шлифовщикам — 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что дочернее предприятие «Курганмашзавода» из Екатеринбурга массово набирает слесарей и электрогазосварщиков. На бронетанковом заводе открыты десятки вакансий. Сотрудникам готовы платить от 60 тысяч рублей.

В волгоградский филиал «Курганмашзавода» срочно требуются электросварщики, слесари, а также наладчики станков с программным управлением. Работникам готовы платить от 100 тысяч рублей. Информация о вакансиях размещена на портале предприятия. «На волгоградский филиал „Курганмашзавода“ требуются электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах на заработную плату в 105 000 рублей. Слесарям механосборочных работ и наладчикам станков и манипуляторов с программным управлением готовы платить 100 000 рублей в месяц», — указано в объявлении. Также в список востребованных вакансий входят токари и фрезеровщики. Им готовы платить зарплату в 95 тысяч рублей. Операторам станков с ПУ и сверловщикам от 85 тысяч, шлифовщикам — 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что дочернее предприятие «Курганмашзавода» из Екатеринбурга массово набирает слесарей и электрогазосварщиков. На бронетанковом заводе открыты десятки вакансий. Сотрудникам готовы платить от 60 тысяч рублей.