Чистяков и взятка: как дважды развалилось дело экс-главы челябинского района

Челябинский облсуд отменил приговор за коррупцию ашинскому экс-главе Чистякову

31 января 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Областной суд отменил обвинительный приговор Виктору Чистякову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Отмена приговора экс-главе Ашинского района Челябинский областной суд 31 января рассмотрел апелляцию экс-главы Ашинского района Виктора Чистякова. И, к удивлению многих, отменил весьма жесткий приговор — к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 2,4 млн рублей. В предшествующих событиях и дальнейших перспективах разбиралось URA.RU. Кто такой Виктор Чистяков Чистяков руководил Ашинским районом с 2010 по 2015 годы. Результаты его работы разочаровали власти области. Едва ли не на каждом аппаратном совещании в правительстве региона в адрес Чистякова звучали замечания. Так что по истечении срока полномочий его выдвижение на новый срок не поддержали в управлении внутренней политики областного правительства. А вот в заместителях нового главы Виктора Лукьянова остался, и проработал еще пять лет — до очередной смены власти в муниципалитете. Роковая проверка На областных совещаниях в адрес Чистякова неоднократно звучали нелицеприятные оценки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новое руководство района попросило Контрольно-счетную палату области проверить деятельность предшественников. Помимо прочего, аудит показал, что работы по строительству объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении, на которые выделялись деньги из бюджета, были выполнены некачественно, а часть работ и вовсе не выполнена. Больше того, объекты даже не получилось ввести в эксплуатацию. Результаты проверки, как принято в таких случаях, направили и в правоохранительные органы. В отношении подрядной организации из Уфы было возбуждено уголовное дело. А другое дело возбудили в отношении Чистякова, чьи автографы стояли на актах приемки работ. Обвинение и наказание Задержали Чистякова в феврале 2022 года. Чиновника обвинили в получении крупной взятки, в размере 800 тысяч рублей. Расследование шло полгода. Затем дело Чистякова направили в Ашинский городской суд. А тот вернул его прокурору из-за нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения. Несмотря на отмену приговора, Виктор Чистяков остался в следственном изоляторе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лишь в июле 2023 года Чистякова все же признали виновным, приговорив к 8 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 2,4 млн рублей. Однако 31 января Челябинский областной суд, рассмотрев апелляцию экс-чиновника, отменил приговор и вернул дело на повторное рассмотрение. По информации URA.RU, областные судьи сочли, что их ашинские коллеги недостаточно тщательно оценили ряд противоречащих друг другу показаний свидетелей. Что дальше Несмотря на отмену приговора, Чистякова оставили в СИЗО. И останется он в изоляторе как минимум до конца марта. Правда, как заявил URA.RU адвокат экс-главы Михаил Кириенко, защита намерена ходатайствовать об избрании более мягкой меры пресечения. Дата и место нового рассмотрения дела пока не назначены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский областной суд 31 января рассмотрел апелляцию экс-главы Ашинского района Виктора Чистякова. И, к удивлению многих, отменил весьма жесткий приговор — к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 2,4 млн рублей. В предшествующих событиях и дальнейших перспективах разбиралось URA.RU. Кто такой Виктор Чистяков Чистяков руководил Ашинским районом с 2010 по 2015 годы. Результаты его работы разочаровали власти области. Едва ли не на каждом аппаратном совещании в правительстве региона в адрес Чистякова звучали замечания. Так что по истечении срока полномочий его выдвижение на новый срок не поддержали в управлении внутренней политики областного правительства. А вот в заместителях нового главы Виктора Лукьянова остался, и проработал еще пять лет — до очередной смены власти в муниципалитете. Роковая проверка Новое руководство района попросило Контрольно-счетную палату области проверить деятельность предшественников. Помимо прочего, аудит показал, что работы по строительству объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении, на которые выделялись деньги из бюджета, были выполнены некачественно, а часть работ и вовсе не выполнена. Больше того, объекты даже не получилось ввести в эксплуатацию. Результаты проверки, как принято в таких случаях, направили и в правоохранительные органы. В отношении подрядной организации из Уфы было возбуждено уголовное дело. А другое дело возбудили в отношении Чистякова, чьи автографы стояли на актах приемки работ. Обвинение и наказание Задержали Чистякова в феврале 2022 года. Чиновника обвинили в получении крупной взятки, в размере 800 тысяч рублей. Расследование шло полгода. Затем дело Чистякова направили в Ашинский городской суд. А тот вернул его прокурору из-за нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения. Лишь в июле 2023 года Чистякова все же признали виновным, приговорив к 8 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 2,4 млн рублей. Однако 31 января Челябинский областной суд, рассмотрев апелляцию экс-чиновника, отменил приговор и вернул дело на повторное рассмотрение. По информации URA.RU, областные судьи сочли, что их ашинские коллеги недостаточно тщательно оценили ряд противоречащих друг другу показаний свидетелей. Что дальше Несмотря на отмену приговора, Чистякова оставили в СИЗО. И останется он в изоляторе как минимум до конца марта. Правда, как заявил URA.RU адвокат экс-главы Михаил Кириенко, защита намерена ходатайствовать об избрании более мягкой меры пресечения. Дата и место нового рассмотрения дела пока не назначены.