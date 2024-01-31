Тюменцам предложили стать инвесторами «кулинарного Wildberries»

31 января 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Идея сервиса в том, чтобы помочь частным поварам рассказать о себе и найти покупателей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени желающим предлагают стать соинвесторами кулинарного стартапа «Повар на связи». Как рассказал URA.RU основатель сервиса Владислав Джурович, суть его в том, что теперь частные повара и мелкие кулинарные производства могут разместиться на единой онлайн-площадке и находить своих заказчиков. «Идея была в том, чтобы помочь маленьким производствам еды рассказать о себе и найти своего покупателя. Создать кулинарный маркетплейс, своего рода Wildberries. Мы разработали сайт и приложение, стали привлекать инвестиции. В проект „Повар на связи“ вложился основатель сети „Додо Пицца“ Федор Овчинников. Сейчас мы принимаем заявки от других потенциальных инвесторов и в этом году будем их рассматривать», — рассказал URA.RU Владислав Джурович. Тюменский маркетплейс работает уже в 18 городах России, но доставка потребителям за счет сервиса осуществляется только в столице области. Следующие инвестиции пойдут на продвижение платформы.

В Тюмени желающим предлагают стать соинвесторами кулинарного стартапа «Повар на связи». Как рассказал URA.RU основатель сервиса Владислав Джурович, суть его в том, что теперь частные повара и мелкие кулинарные производства могут разместиться на единой онлайн-площадке и находить своих заказчиков. «Идея была в том, чтобы помочь маленьким производствам еды рассказать о себе и найти своего покупателя. Создать кулинарный маркетплейс, своего рода Wildberries. Мы разработали сайт и приложение, стали привлекать инвестиции. В проект „Повар на связи“ вложился основатель сети „Додо Пицца“ Федор Овчинников. Сейчас мы принимаем заявки от других потенциальных инвесторов и в этом году будем их рассматривать», — рассказал URA.RU Владислав Джурович. Тюменский маркетплейс работает уже в 18 городах России, но доставка потребителям за счет сервиса осуществляется только в столице области. Следующие инвестиции пойдут на продвижение платформы.