Тюменцам предложили стать инвесторами «кулинарного Wildberries»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан паназиатской кухни TomYamBar. Пермь, приготовление блюд, открытая кухня, повар на кухне, томям
Идея сервиса в том, чтобы помочь частным поварам рассказать о себе и найти покупателей Фото:

В Тюмени желающим предлагают стать соинвесторами кулинарного стартапа «Повар на связи». Как рассказал URA.RU основатель сервиса Владислав Джурович, суть его в том, что теперь частные повара и мелкие кулинарные производства могут разместиться на единой онлайн-площадке и находить своих заказчиков.

«Идея была в том, чтобы помочь маленьким производствам еды рассказать о себе и найти своего покупателя. Создать кулинарный маркетплейс, своего рода Wildberries. Мы разработали сайт и приложение, стали привлекать инвестиции. В проект „Повар на связи“ вложился основатель сети „Додо Пицца“ Федор Овчинников. Сейчас мы принимаем заявки от других потенциальных инвесторов и в этом году будем их рассматривать», — рассказал URA.RU Владислав Джурович.

Тюменский маркетплейс работает уже в 18 городах России, но доставка потребителям за счет сервиса осуществляется только в столице области. Следующие инвестиции пойдут на продвижение платформы.

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В Тюмени желающим предлагают стать соинвесторами кулинарного стартапа «Повар на связи». Как рассказал URA.RU основатель сервиса Владислав Джурович, суть его в том, что теперь частные повара и мелкие кулинарные производства могут разместиться на единой онлайн-площадке и находить своих заказчиков. «Идея была в том, чтобы помочь маленьким производствам еды рассказать о себе и найти своего покупателя. Создать кулинарный маркетплейс, своего рода Wildberries. Мы разработали сайт и приложение, стали привлекать инвестиции. В проект „Повар на связи“ вложился основатель сети „Додо Пицца“ Федор Овчинников. Сейчас мы принимаем заявки от других потенциальных инвесторов и в этом году будем их рассматривать», — рассказал URA.RU Владислав Джурович. Тюменский маркетплейс работает уже в 18 городах России, но доставка потребителям за счет сервиса осуществляется только в столице области. Следующие инвестиции пойдут на продвижение платформы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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