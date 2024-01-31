Участник «голой вечеринки» Ивлеевой едет в Екатеринбург

Дима Билан выступит в апреле в Екатеринбурге

31 января 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Билан выступит в Екатеринбурге в середине апреля Фото: ZhukovD. I. / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0 Участник скандальной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой Дима Билан даст концерт в Екатеринбурге. На сцену он выйдет в честь своего творческого юбилея, сообщает киноконцертный театр «Космос». «Дима Билан отмечает 25 лет творчества большим сольным концертом „25 лет для вас“! Единственный победитель Евровидения от России, семикратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 20 тарелок Муз-ТВ, лидер ротаций, чартов и музыкальных премий, заслуженный артист Российской Федерации», — говорится в анонсе на сайте концертной площадки. Артист выступит перед екатеринбуржцами 19 апреля. Большая часть билетов уже распродана. В декабре в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка с дресс-кодом almost naked. На нее пришли десятки российских звезд, среди которых были Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие. Фото с вечеринки вызвали возмущение некоторых россиян, после чего артистов начали «отменять». Например, городская телекомпания Краснодара вырезала из новогодних концертов Билана, после чего он извинился, съездил в Донецкую Народную Республику, где в приюте для бездомных животных взял себе кота и назвал его Шахтер. Несмотря на критику, некоторые вступились за участников «голой вечеринки». Так, участник спецоперации Андрей Никитин заявил, что не увидел ничего оскорбительного в мероприятии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участник скандальной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой Дима Билан даст концерт в Екатеринбурге. На сцену он выйдет в честь своего творческого юбилея, сообщает киноконцертный театр «Космос». «Дима Билан отмечает 25 лет творчества большим сольным концертом „25 лет для вас“! Единственный победитель Евровидения от России, семикратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 20 тарелок Муз-ТВ, лидер ротаций, чартов и музыкальных премий, заслуженный артист Российской Федерации», — говорится в анонсе на сайте концертной площадки. Артист выступит перед екатеринбуржцами 19 апреля. Большая часть билетов уже распродана. В декабре в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка с дресс-кодом almost naked. На нее пришли десятки российских звезд, среди которых были Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие. Фото с вечеринки вызвали возмущение некоторых россиян, после чего артистов начали «отменять». Например, городская телекомпания Краснодара вырезала из новогодних концертов Билана, после чего он извинился, съездил в Донецкую Народную Республику, где в приюте для бездомных животных взял себе кота и назвал его Шахтер. Несмотря на критику, некоторые вступились за участников «голой вечеринки». Так, участник спецоперации Андрей Никитин заявил, что не увидел ничего оскорбительного в мероприятии.