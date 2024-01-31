В Тюмени медведи пройдут на канате под куполом цирка

01 февраля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Мишки станут гвоздем программы и пройдутся под куполом цирка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменском цирке анонсировали премьеру шоу, гвоздем которого станут медведи-канатоходцы. Звери вместе с дрессировщиком пойдут по наклонному канату на пятиметровой высоте и выполнят совместные трюки с артистами-канатоходцами. Данные об этом взяты из официальной группы тюменского цирка «ВКонтакте» и с сайта «Росгосцирка». «Украшение программы — это единственный на весь мир масштабный аттракцион „Канатоходцы с медведями“ под руководством Заслуженного артиста России Александра Иванова. Косолапые моряки — шесть бурых мишек — ходят по наклонному канату на пятиметровой высоте и выполняют совместные трюки с артистами-канатоходцами», — такое описание указывают организаторы. В официальной группе «ВКонтакте» Тюменского цирка указано, что первые артисты новой программы уже приехали в город. Это лошади под руководством заслуженной артистки России Кулькова Валентины. В справочной службе цирка корреспонденту URA.RU не сообщили точную дату премьеры нового шоу. Там отметили, что время станет известно не раньше середины февраля. Агентство направило письменный запрос, ответ на него ожидается.

В Тюменском цирке анонсировали премьеру шоу, гвоздем которого станут медведи-канатоходцы. Звери вместе с дрессировщиком пойдут по наклонному канату на пятиметровой высоте и выполнят совместные трюки с артистами-канатоходцами. Данные об этом взяты из официальной группы тюменского цирка «ВКонтакте» и с сайта «Росгосцирка». «Украшение программы — это единственный на весь мир масштабный аттракцион „Канатоходцы с медведями“ под руководством Заслуженного артиста России Александра Иванова. Косолапые моряки — шесть бурых мишек — ходят по наклонному канату на пятиметровой высоте и выполняют совместные трюки с артистами-канатоходцами», — такое описание указывают организаторы. В официальной группе «ВКонтакте» Тюменского цирка указано, что первые артисты новой программы уже приехали в город. Это лошади под руководством заслуженной артистки России Кулькова Валентины. В справочной службе цирка корреспонденту URA.RU не сообщили точную дату премьеры нового шоу. Там отметили, что время станет известно не раньше середины февраля. Агентство направило письменный запрос, ответ на него ожидается.