В Тюмени медведи пройдут на канате под куполом цирка

В Тюменском цирке анонсировали премьеру шоу, гвоздем которого станут медведи-канатоходцы. Звери вместе с дрессировщиком пойдут по наклонному канату на пятиметровой высоте и выполнят совместные трюки с артистами-канатоходцами. Данные об этом взяты из официальной группы тюменского цирка «ВКонтакте» и с сайта «Росгосцирка».
«Украшение программы — это единственный на весь мир масштабный аттракцион „Канатоходцы с медведями“ под руководством Заслуженного артиста России Александра Иванова. Косолапые моряки — шесть бурых мишек — ходят по наклонному канату на пятиметровой высоте и выполняют совместные трюки с артистами-канатоходцами», — такое описание указывают организаторы.
В официальной группе «ВКонтакте» Тюменского цирка указано, что первые артисты новой программы уже приехали в город. Это лошади под руководством заслуженной артистки России Кулькова Валентины.
В справочной службе цирка корреспонденту URA.RU не сообщили точную дату премьеры нового шоу. Там отметили, что время станет известно не раньше середины февраля. Агентство направило письменный запрос, ответ на него ожидается.
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