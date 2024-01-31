Экс-мэр курганского города Спицин возглавил общественную палату округа. Фото

01 февраля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Нового председателя общественной палаты избрали в Далматовском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председателем Общественной палаты Далматовского муниципального округа Курганской области стал руководитель отдела городского хозяйства Сергей Спицин. Данная информация размещена в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее Сипицин был главой города Далматово. «Состоялось первое заседание обновленной Общественной палаты Далматовского муниципального округа. Председателем палаты единогласно был избран руководитель отдела городского хозяйства Сергей Спицин. Всего в Общественной палате Далматовского муниципального округа будут работать 12 человек», — указано в сообщении. На заседании присутствовали исполняющий полномочия главы округа Андрей Аносов и председатель местной думы Алексей Курочкин. Они пожелали членам палаты плодотворной работы в интересах жителей и конструктивного диалога как с гражданами, так и с органами власти. Спицин возглавлял Далматово с ноября 2019 года до 2023 года включительно. В связи с муниципальной реформой по преобразованию районов в округа должность главы Далматова упразднили. В состав общественной палаты вошли 12 человек Фото: группа администрации Далматовского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/radm_dalmatovo?w=wall-172333575_14394

Председателем Общественной палаты Далматовского муниципального округа Курганской области стал руководитель отдела городского хозяйства Сергей Спицин. Данная информация размещена в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее Сипицин был главой города Далматово. «Состоялось первое заседание обновленной Общественной палаты Далматовского муниципального округа. Председателем палаты единогласно был избран руководитель отдела городского хозяйства Сергей Спицин. Всего в Общественной палате Далматовского муниципального округа будут работать 12 человек», — указано в сообщении. На заседании присутствовали исполняющий полномочия главы округа Андрей Аносов и председатель местной думы Алексей Курочкин. Они пожелали членам палаты плодотворной работы в интересах жителей и конструктивного диалога как с гражданами, так и с органами власти. Спицин возглавлял Далматово с ноября 2019 года до 2023 года включительно. В связи с муниципальной реформой по преобразованию районов в округа должность главы Далматова упразднили.