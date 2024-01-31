31 января 2024

Экс-мэр курганского города Спицин возглавил общественную палату округа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновник, заседание думы, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию, депутат
Нового председателя общественной палаты избрали в Далматовском округе Фото:

Председателем Общественной палаты Далматовского муниципального округа Курганской области стал руководитель отдела городского хозяйства Сергей Спицин. Данная информация размещена в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее Сипицин был главой города Далматово.

«Состоялось первое заседание обновленной Общественной палаты Далматовского муниципального округа. Председателем палаты единогласно был избран руководитель отдела городского хозяйства Сергей Спицин. Всего в Общественной палате Далматовского муниципального округа будут работать 12 человек», — указано в сообщении.

На заседании присутствовали исполняющий полномочия главы округа Андрей Аносов и председатель местной думы Алексей Курочкин. Они пожелали членам палаты плодотворной работы в интересах жителей и конструктивного диалога как с гражданами, так и с органами власти.

Спицин возглавлял Далматово с ноября 2019 года до 2023 года включительно. В связи с муниципальной реформой по преобразованию районов в округа должность главы Далматова упразднили.

В состав общественной палаты вошли 12 человек
В состав общественной палаты вошли 12 человек
Фото:

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Председателем Общественной палаты Далматовского муниципального округа Курганской области стал руководитель отдела городского хозяйства Сергей Спицин. Данная информация размещена в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее Сипицин был главой города Далматово. «Состоялось первое заседание обновленной Общественной палаты Далматовского муниципального округа. Председателем палаты единогласно был избран руководитель отдела городского хозяйства Сергей Спицин. Всего в Общественной палате Далматовского муниципального округа будут работать 12 человек», — указано в сообщении. На заседании присутствовали исполняющий полномочия главы округа Андрей Аносов и председатель местной думы Алексей Курочкин. Они пожелали членам палаты плодотворной работы в интересах жителей и конструктивного диалога как с гражданами, так и с органами власти. Спицин возглавлял Далматово с ноября 2019 года до 2023 года включительно. В связи с муниципальной реформой по преобразованию районов в округа должность главы Далматова упразднили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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