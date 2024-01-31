Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана получил удостоверение участника боевых действий в зоне СВО. Об этом сообщили в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».
«В филиале фонда „Защитники Отечества“ участникам СВО продолжают вручать удостоверения ветерана боевых действий. Сегодня в торжественной обстановке важный документ вручили курганцу, участвовавшему в спецоперации в составе ЧВК „Вагнер“», — говорится в группе реготделения фонда «Защитники Отечества» в соцсети «ВКонтакте».
Руководитель курганского филиала фонда Наталья Семина пожелала бойцу крепкого здоровья, стойкости духа, успеха и благополучия. На церемонии вручения ветеранского удостоверения поддержать бывшего «вагнеровца» собрались ветераны и участники спецоперации.
Ранее URA.RU писало о первом бывшем участнике ЧВК «Вагнер», который получил удостоверение ветерана боевых действий. Также в филиале фонда «Защитники Отечества» сообщали, что с момента открытия реготделения к ним за помощью обратились более тысячи бойцов ЧВК «Вагнер», СОБР «Ахмат» и других формирований.
Бывший военнослужащий ЧВК «Вагнер» получил удостоверение участника боевых действий
Фото: группа «Защитники Отечества I Курганская область» в соцсети «ВКонтакте»
Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина пожелала бойцу крепкого здоровья и стойкости духа
Фото: группа «Защитники Отечества I Курганская область» в соцсети «ВКонтакте»
Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана получил удостоверение участника боевых действий в зоне СВО. Об этом сообщили в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». «В филиале фонда „Защитники Отечества“ участникам СВО продолжают вручать удостоверения ветерана боевых действий. Сегодня в торжественной обстановке важный документ вручили курганцу, участвовавшему в спецоперации в составе ЧВК „Вагнер“», — говорится в группе реготделения фонда «Защитники Отечества» в соцсети «ВКонтакте». Руководитель курганского филиала фонда Наталья Семина пожелала бойцу крепкого здоровья, стойкости духа, успеха и благополучия. На церемонии вручения ветеранского удостоверения поддержать бывшего «вагнеровца» собрались ветераны и участники спецоперации. Ранее URA.RU писало о первом бывшем участнике ЧВК «Вагнер», который получил удостоверение ветерана боевых действий. Также в филиале фонда «Защитники Отечества» сообщали, что с момента открытия реготделения к ним за помощью обратились более тысячи бойцов ЧВК «Вагнер», СОБР «Ахмат» и других формирований.