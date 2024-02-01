Тюменцы в выходные пройдут тест на знание сериала «Слово пацана»

02 февраля 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

В Тюмени появился еще один квиз по сериалу «Слово пацана» — «Пацаны не извиняются» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Интеллектуальные викторины или квизы — одно из самых популярных занятий тюменцев зимой в выходные. В барах Тюмени квизы проводят по самым разным темам. Редакция URA.RU объединила интеллектуальные игры по рубрикам, чтобы любителям викторин было проще сориентироваться. Музыка Квизы на темы «Угадай мелодию», «Музыка из кино и мультфильмов» или «Фабрика звезд» уже стали любимыми у тюменцев. В этом году стали появляться и совсем экзотические, например квиз «Туц Туц», где нужно угадать песни по тому, как их промяукала кошка. Фильмы Любители квизов уже прогнозируют, что самой популярной игрой в 2024 году станет квиз по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кроме одноименной игры, в Тюмени появился квиз «Пацаны не извиняются». Уже привычные квизы по сериалу «Друзья» и фильмам о Гарри Поттере тюменцы также смогут пройти в заведениях города. Ностальгия Узнать кто победит — современность против эпохи 90-х или совершить путешествие назад в СССР. Эти квизы еще не так популярны у тюменцев, но находят свою аудиторию из-за интересной тематики.

Интеллектуальные викторины или квизы — одно из самых популярных занятий тюменцев зимой в выходные. В барах Тюмени квизы проводят по самым разным темам. Редакция URA.RU объединила интеллектуальные игры по рубрикам, чтобы любителям викторин было проще сориентироваться. Музыка Квизы на темы «Угадай мелодию», «Музыка из кино и мультфильмов» или «Фабрика звезд» уже стали любимыми у тюменцев. В этом году стали появляться и совсем экзотические, например квиз «Туц Туц», где нужно угадать песни по тому, как их промяукала кошка. Фильмы Любители квизов уже прогнозируют, что самой популярной игрой в 2024 году станет квиз по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кроме одноименной игры, в Тюмени появился квиз «Пацаны не извиняются». Уже привычные квизы по сериалу «Друзья» и фильмам о Гарри Поттере тюменцы также смогут пройти в заведениях города. Ностальгия Узнать кто победит — современность против эпохи 90-х или совершить путешествие назад в СССР. Эти квизы еще не так популярны у тюменцев, но находят свою аудиторию из-за интересной тематики.