04 февраля 2024
03 февраля 2024

В Шадринске планируют создать туристический комплекс в усадьбе купца Ночвина

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллекция старинных наличников в культурном центре «Лад». Шадринск , старинные наличники
На создание туркомплекса необходимо 20 млн рублей Фото:

В городе Шадринск Курганской области планируют создать туристический комплекс на базе усадебного дома купца Петра Ночвина. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов.

«Инвестиционное предложение: создание туристического комплекса на базе усадьбы купца Ночвина в городе Шадринск. Объем вложений: 20 миллионов рублей», — указано в информации о проекте.

Усадебный дом является объектом культурного наследия регионального значения. Двухэтажное кирпичное здание, построенное в 1880 году, имеет площадь около 479 квадратных метров. В усадьбе был проведен капитальный ремонт за 2,3 миллиона рублей. Инвесторам предлагается возможность расширения площади за счет соседнего помещения.

Ранее URA.RU писало, что на территории бывшей больницы купца Ночвина якобы заметили призрака. На камере видеонаблюдения было заснято движение полупрозрачной субстанции.

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В городе Шадринск Курганской области планируют создать туристический комплекс на базе усадебного дома купца Петра Ночвина. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов. «Инвестиционное предложение: создание туристического комплекса на базе усадьбы купца Ночвина в городе Шадринск. Объем вложений: 20 миллионов рублей», — указано в информации о проекте. Усадебный дом является объектом культурного наследия регионального значения. Двухэтажное кирпичное здание, построенное в 1880 году, имеет площадь около 479 квадратных метров. В усадьбе был проведен капитальный ремонт за 2,3 миллиона рублей. Инвесторам предлагается возможность расширения площади за счет соседнего помещения. Ранее URA.RU писало, что на территории бывшей больницы купца Ночвина якобы заметили призрака. На камере видеонаблюдения было заснято движение полупрозрачной субстанции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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