Власти Кургана нашли подрядчика, который сделает дорогу до кладбища бойцов СВО

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Кипель. Курган, могилы, кипель, кладбище, смертность
Благоустройством дороги до курганского кладбища займется компания «Зауралстройпроект» Фото:

Представители мэрии Кургана заключили договор с компанией «Зауралстройпроект», которая займется благоусройством дороги к месту захоронения бойцов СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Кургана.

«В настоящее время заключен договор с ООО „Зауралстройпроект“ на составление проектной, сметной документации на обустройство маршевых дорожек к месту захоронения погибших в зоне СВО и благоустройству „Ритуальной площадки“ для прощания с войнами на муниципальном общественном кладбище „Зайково“», — рассказали в мэрии. Ранее родители погибших бойцов СВО жаловались на плохое состояние дороги до кладбища.

Депутаты облдумы и гордумы, представляющие ЛДПР, с ноября требовали от мэрии благоустроить эту дорогу. Также политики просили чиновников обустроить мемориальную площадку.

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Представители мэрии Кургана заключили договор с компанией «Зауралстройпроект», которая займется благоусройством дороги к месту захоронения бойцов СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Кургана. «В настоящее время заключен договор с ООО „Зауралстройпроект“ на составление проектной, сметной документации на обустройство маршевых дорожек к месту захоронения погибших в зоне СВО и благоустройству „Ритуальной площадки“ для прощания с войнами на муниципальном общественном кладбище „Зайково“», — рассказали в мэрии. Ранее родители погибших бойцов СВО жаловались на плохое состояние дороги до кладбища. Депутаты облдумы и гордумы, представляющие ЛДПР, с ноября требовали от мэрии благоустроить эту дорогу. Также политики просили чиновников обустроить мемориальную площадку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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