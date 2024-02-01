Власти Кургана нашли подрядчика, который сделает дорогу до кладбища бойцов СВО

Благоустройством дороги до курганского кладбища займется компания «Зауралстройпроект» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители мэрии Кургана заключили договор с компанией «Зауралстройпроект», которая займется благоусройством дороги к месту захоронения бойцов СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Кургана.

«В настоящее время заключен договор с ООО „Зауралстройпроект“ на составление проектной, сметной документации на обустройство маршевых дорожек к месту захоронения погибших в зоне СВО и благоустройству „Ритуальной площадки“ для прощания с войнами на муниципальном общественном кладбище „Зайково“», — рассказали в мэрии. Ранее родители погибших бойцов СВО жаловались на плохое состояние дороги до кладбища.

Депутаты облдумы и гордумы, представляющие ЛДПР, с ноября требовали от мэрии благоустроить эту дорогу. Также политики просили чиновников обустроить мемориальную площадку.