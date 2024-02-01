01 февраля 2024

Мигрант подружился еще с двумя, чтобы незаконно пересечь курганскую границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, стоп, пограничная зона, пограничники, знак стоп, граница казахстана
Жителей Азербайджана осудили за незаконное пересечение курганской границы Фото:

Житель Азербайджана после неудачной попытки попасть в Россию через Челябинскую область подружился на границе с двумя другими мигрантами, чтобы незаконно пересечь курганскую границу с Казахстаном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. Иностранцы были задержаны и получили реальные сроки лишения свободы.

«27-летний безработный житель Азербайджана, поменял паспортные данные, после чего пытался въехать из Казахстана в Россию на автобусе через Челябинскую область. На КПП нелегала не пропустили пограничники. В пункте пропуска мигрант познакомился с двумя земляками, после чего они решили пешком обойти пункты пропуска, на границе с Курганской областью», — сообщили в ведомстве.

Мигранты пытались проникнуть на территорию России в обход пунктов пропуска возле села Горбунешное в Петуховском округе. Районным судом иностранцы были признаны виновными в незаконном пересечении границы. Задержанные получили сроки от 1,5 до 1,8 лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области разоблачили схему нелегальной регистрации сотен человек. По данным «Известий», полицейскими были зарегистрированы более сотни мигрантов из Средней Азии в одном и том же сельском доме.

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Житель Азербайджана после неудачной попытки попасть в Россию через Челябинскую область подружился на границе с двумя другими мигрантами, чтобы незаконно пересечь курганскую границу с Казахстаном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. Иностранцы были задержаны и получили реальные сроки лишения свободы. «27-летний безработный житель Азербайджана, поменял паспортные данные, после чего пытался въехать из Казахстана в Россию на автобусе через Челябинскую область. На КПП нелегала не пропустили пограничники. В пункте пропуска мигрант познакомился с двумя земляками, после чего они решили пешком обойти пункты пропуска, на границе с Курганской областью», — сообщили в ведомстве. Мигранты пытались проникнуть на территорию России в обход пунктов пропуска возле села Горбунешное в Петуховском округе. Районным судом иностранцы были признаны виновными в незаконном пересечении границы. Задержанные получили сроки от 1,5 до 1,8 лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области разоблачили схему нелегальной регистрации сотен человек. По данным «Известий», полицейскими были зарегистрированы более сотни мигрантов из Средней Азии в одном и том же сельском доме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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