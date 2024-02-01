Мигрант подружился еще с двумя, чтобы незаконно пересечь курганскую границу

Жителей Азербайджана осудили за незаконное пересечение курганской границы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Азербайджана после неудачной попытки попасть в Россию через Челябинскую область подружился на границе с двумя другими мигрантами, чтобы незаконно пересечь курганскую границу с Казахстаном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. Иностранцы были задержаны и получили реальные сроки лишения свободы.

«27-летний безработный житель Азербайджана, поменял паспортные данные, после чего пытался въехать из Казахстана в Россию на автобусе через Челябинскую область. На КПП нелегала не пропустили пограничники. В пункте пропуска мигрант познакомился с двумя земляками, после чего они решили пешком обойти пункты пропуска, на границе с Курганской областью», — сообщили в ведомстве.

Мигранты пытались проникнуть на территорию России в обход пунктов пропуска возле села Горбунешное в Петуховском округе. Районным судом иностранцы были признаны виновными в незаконном пересечении границы. Задержанные получили сроки от 1,5 до 1,8 лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области разоблачили схему нелегальной регистрации сотен человек. По данным «Известий», полицейскими были зарегистрированы более сотни мигрантов из Средней Азии в одном и том же сельском доме.